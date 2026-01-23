Pokémon-Macher können auch anders: Beast of Reincarnation präsentiert neues Gameplay

Bei der gestrigen Xbox Developer Direct gab es endlich einen ausführlichen Blick auf Beast of Reincarnation – und das neue Projekt von Game Freak (ja, den Pokémon-Machern) kann sich definitiv sehen lassen. Das Action-RPG erscheint im Sommer 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, sowie PC via Steam und Microsoft Store – inklusive Game Pass zum Launch.
Eine düstere Reise im Jahr 4026
Die Geschichte spielt im Jahr 4026 in einem postapokalyptischen Japan. Im Zentrum stehen Emma und ihr Hund Koo. Emma ist von der sogenannten „Seuche“ gezeichnet, die ihr die Fähigkeit verleiht, Pflanzen zu manipulieren, sie aber zugleich zur Ausgestoßenen macht. Koo hingegen ist ein sogenannter „Malefact“ – eine Existenz, die eigentlich vernichtet werden müsste. Gemeinsam ziehen sie gen Westen, um das titelgebende Beast of Reincarnation, die Quelle aller Verderbnis, zu stellen.
Die Welt verändert sich dabei ständig: Durch die Seuche entstehen plötzlich dichte, überwucherte Wälder, erschaffen von gigantischen Kreaturen namens „Nushi“. Um zu überleben, müssen Emma und Koo deren Macht absorbieren und neue Fähigkeiten erlangen.
Action trifft Taktik
Spielerisch beschreibt Game Freak den Titel als „one-person, one-dog action RPG“. Emma kämpft in Echtzeit mit schnellen Katana-Angriffen, während Koo sie über ein befehlsbasiertes System unterstützt. Durch gelungene Paraden sammelt Emma Punkte, mit denen Koo mächtige Fähigkeiten auslöst. Das Kampftempo lässt sich dabei bewusst verlangsamen, um taktisch zu planen – ein Mix aus Action und klassischem RPG-Elementen.
Ein ungewöhnlicher Auftritt
Dass Game Freak sein neues Spiel bei Xbox zeigt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht überraschend. Das Studio ist zwar Teil von The Pokémon Company, gehört aber nicht Nintendo selbst. Publisher ist Fictions, ein noch junges Label, das 2025 gegründet wurde. Es ist nun sechs Jahre her, seitdem mit der Planung von Beast of Reincarnation begonnen wurde. Ursprünglich war der Titel als „Project Bloom“ bekannt.
Unterm Strich hinterlässt Beast of Reincarnation einen starken Eindruck: stilvoll, düster und deutlich ambitionierter, als man es von Game Freak außerhalb von Pokémon vielleicht erwarten würde. Was ist eure Meinung?
Die neuen Einblicke:
via Gematsu (2), Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
11 Kommentare
Sieht verdammt gut aus. Um einiges besser als ich ehrlicherweise erwartet hätte. Besonders das Kampfsystem sieht gut aus, da es mich ein bisschen an FF7R erinnert wo man ja auch im Action Kampfsystem die Zeit verlangsamen bzw. hier anhalten kann um Befehle auszuwählen. Bin auch echt gespannt was da Storytechnisch rauskommen wird.
Wenn ich das Spiel sehe frage ich mich echt in was für eine Kriese das Pokemon Team steckt. Haben die da nur die Anfänger oder lustlosen reingesteckt oder was. DA liegen ja Welten dazwischen was Kreativität und Qualität anbelangt.
Sieht äußerst vielversprechend aus. Die Welt wirkt noch sehr frisch, man hat wohl viele Freiheiten für seinen Build und man hat kreative Ideen wie Emmas Rankenhaare oder die Art, wie man hier scheinbar rundenbasierte Elemente in sein Kampfsystem mischt.
Das könnte großartig werden.
Allerdings war auch Little Town Hero ein vielversprechender Titel, der dann aber nicht gut ankam. Einen wirklichen Megahit hat Game Freak außerhalb von Pokémon nie abgeliefert, wird also Zeit, dass sie zeigen, was sie können.
Vorgemerkt ist das Spiel, ob es aber abliefern kann, wird die Zeit zeigen.
Gute Frage, wenn man sieht was Gamefreak hier so zaubert. Ich vermute im Fall Pokemon liegt das Problem bei der Pokemon Company an sich. Die besteht ja nicht nur aus Gamefreak, sondern noch Nintendo und Creatures Inc. und wer weiß, wer da wen ausbremst. Ist am Ende aber auch nur Spekulatius.
Was Beast of Reincarnation angeht, war ich schon nach dem ersten Trailer ganz angetan. Keine Ahnung, ob ich es je selbst spielen werde, aber weiter im Auge behalten tue ich es.
Ich hatte bei der Ankündigung schon gedacht, dass das verdammt gut werden könnte. Aber was man nun ausgepackt hat, hat alle meine Hoffnungen bei weiten übertroffen. Ich liebe wirklich alles daran. Das ganze Konzept, sowie wie es umgesetzt ist. Die ganzen Designs sind auch fantastisch, egal ob Welt oder Charakter/Kreaturen.
Bin da echt begeistert und habs wirklich mehr als zurecht stets in meiner Liste im monatlichen Most Wanted Thread stehen
Ich hoffe so sehr, dass es eine Demo geben wird, damit ich ausprobieren kann, obs bei mir am Laptop laufen würde. Das wäre nun aktuell glaube ich das einzige Spiel, auf das ich wirklich etwas gehyped wär^^
Und naja es ist eben etwas komplett anderes, ob man eine neue IP ohne in irgendeinem Korsett eingeschnürt zu sein entwickelt, oder eben einen weiteren Ableger eines gewaltigen Franchises, voller Auflagen und bei dem jede kleinste Verschiebung und Änderung größere Auswirkungen haben kann und auf mehreren Etagen abgesprochen werden muss. So schwer zu verstehen ist das jetzt eigentlich nicht, warum das hier so komplett anders als die Pokemon Spiele wirkt^^
Vor allem wissen wir auch, dass das Budget für die neuen Pokémon Games nicht steigt sondern sinkt und das ist alles so geplant. Weniger Produktionskosten aber dennoch den gleichen Umsatz, das ist die Strategie. Wir können ja jetzt schon vermuten, dass das nächste Pokémon entweder extrem verbugt sein wird, wie Karmesin/ Purpur oder eben eine extrem herbe Enttäuschung was content angeht wie ein Z-A. Eines von beiden, wenn nichts beides, wird zu 100% zutreffen.
Ansonsten zu beast of reincarnation:
Sieht interessant aus. Zwar nicht auf AAA Niveau aber auch nicht mehr so ekelhaft am stockern wie der erste Trailer. Also ich bin noch positiv gestimmt was das game angeht.