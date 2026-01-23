Pokémon-Macher können auch anders: Beast of Reincarnation präsentiert neues Gameplay

Bei der gestrigen Xbox Developer Direct gab es endlich einen ausführlichen Blick auf Beast of Reincarnation – und das neue Projekt von Game Freak (ja, den Pokémon-Machern) kann sich definitiv sehen lassen. Das Action-RPG erscheint im Sommer 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, sowie PC via Steam und Microsoft Store – inklusive Game Pass zum Launch.

Eine düstere Reise im Jahr 4026

Die Geschichte spielt im Jahr 4026 in einem postapokalyptischen Japan. Im Zentrum stehen Emma und ihr Hund Koo. Emma ist von der sogenannten „Seuche“ gezeichnet, die ihr die Fähigkeit verleiht, Pflanzen zu manipulieren, sie aber zugleich zur Ausgestoßenen macht. Koo hingegen ist ein sogenannter „Malefact“ – eine Existenz, die eigentlich vernichtet werden müsste. Gemeinsam ziehen sie gen Westen, um das titelgebende Beast of Reincarnation, die Quelle aller Verderbnis, zu stellen.

Die Welt verändert sich dabei ständig: Durch die Seuche entstehen plötzlich dichte, überwucherte Wälder, erschaffen von gigantischen Kreaturen namens „Nushi“. Um zu überleben, müssen Emma und Koo deren Macht absorbieren und neue Fähigkeiten erlangen.

Action trifft Taktik

Spielerisch beschreibt Game Freak den Titel als „one-person, one-dog action RPG“. Emma kämpft in Echtzeit mit schnellen Katana-Angriffen, während Koo sie über ein befehlsbasiertes System unterstützt. Durch gelungene Paraden sammelt Emma Punkte, mit denen Koo mächtige Fähigkeiten auslöst. Das Kampftempo lässt sich dabei bewusst verlangsamen, um taktisch zu planen – ein Mix aus Action und klassischem RPG-Elementen.

Ein ungewöhnlicher Auftritt

Dass Game Freak sein neues Spiel bei Xbox zeigt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht überraschend. Das Studio ist zwar Teil von The Pokémon Company, gehört aber nicht Nintendo selbst. Publisher ist Fictions, ein noch junges Label, das 2025 gegründet wurde. Es ist nun sechs Jahre her, seitdem mit der Planung von Beast of Reincarnation begonnen wurde. Ursprünglich war der Titel als „Project Bloom“ bekannt.

Unterm Strich hinterlässt Beast of Reincarnation einen starken Eindruck: stilvoll, düster und deutlich ambitionierter, als man es von Game Freak außerhalb von Pokémon vielleicht erwarten würde. Was ist eure Meinung?

Die neuen Einblicke:

via Gematsu (2), Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak