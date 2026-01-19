Der Popo-Fighter Ketsu Battler bekommt ein „Granblue Fantasy“-Crossover

Japan bringt schon die ein oder andere, sagen wir mal, Kuriosität hervor. KAYAC hat die Liste der Kuriositäten schon 2024 in Zusammenarbeit mit CoroCoro Comic um Ketsu Battler (Butt Battler) erweitert.

Eine Lokalisierung schien relativ unwahrscheinlich, aber bei Nintendo of America entschied man Pro-Popo-Fighter. Während wir Ketsu Battler im hiesigen Nintendo eShop immer noch vergeblich suchen, ist es in Nordamerika für 4,99 US-Dollar digital erhältlich.

Ihr bekämpft euch im Spiel buchstäblich mit euren Hintern, indem ihr die Joy-Con an der Hose fest macht und das Hinterteil schwingt. Und jetzt wird es noch verrückter. Das Spiel erhält mit Narmaya aus Granblue Fantasy Versus: Rising und Beelzebub zwei kostenlose, spielbare Charaktere.

Crossover nehmen gewiss manchmal seltsame Wendungen, aber einen Granblue-Charakter in Ketsu Battler hattet ihr wahrscheinlich nicht auf der Bingokarte. Im Gegensatz dazu fast ein bisschen langweilig: Am 10. Februar meldet sich die teuflische Ilsa als elfter DLC-Charakter für Granblue Fantasy Rising: Versus zum Dienst.

Was ist Ketsu Battler?

„Ketsu Battler ist ein urkomisches Action-Spiel, bei dem die Spieler kämpfen, indem sie mit dem Hintern wackeln! Wenn du den Joy-Con an deiner Hose befestigst und schwingst, schwingt Ketsu Battler auf dem Bildschirm auch sein Schwert im Takt deiner Bewegung“, heißt es in der Spielbeschreibung.

„Jeder der sechs Ketsu-Battler-Spieler hat eine andere Persönlichkeit! Lade deine Kraft auf, indem du mit dem Gesäß wackelst, und überwältige deinen Gegner mit deinen kraftvollen Bewegungen“, heißt es weiter.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ketsu Battler, CoroCoro, KAYAC