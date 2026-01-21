Analysten sehen Preiserhöhung für die Nintendo Switch 2 am Horizont

Erst gestern ging es noch um starke Zahlen des japanischen Konsolenmarktes, jetzt klingt der Ausblick etwas weniger optimistisch. Laut einer Prognose der Marktforscher von Niko Partners könnte der Preis der Nintendo Switch 2 im Laufe von 2026 weltweit steigen. Nintendo selbst bestätigt nichts – doch die Rahmenbedingungen sprechen offenbar eine klare Sprache.
Zölle und Wirtschaft als Preistreiber
In ihrem Ausblick für 2026 erklären die Analysten, dass die Switch 2 aktuell zwar „preislich wettbewerbsfähig“ im Vergleich zu PlayStation 5 und Xbox Series X sei, langfristig aber wohl nachziehen müsse:
„Wir glauben jedoch, dass die Switch 2 in die Fußstapfen von Sony und Microsoft treten und aufgrund der Auswirkungen von Zöllen, gestiegenen Speicherkosten und allgemeinen makroökonomischen Bedingungen ebenfalls eine Preiserhöhung erfahren wird.“
Besonders Speicherpreise spielen dabei eine Rolle. Nintendo habe den Einstiegspreis von 449 Dollar in den USA zwar trotz neuer Zölle gehalten, doch steigende Nachfrage nach RAM und Speicher – unter anderem durch KI-Rechenzentren – setze die Margen unter Druck. Laut Niko Partners könnte Nintendo deshalb irgendwann das günstigere Modell streichen und nur noch Bundles ab 499 US-Dollar oder mehr anbieten.
Nintendo beobachtet die Lage genau
Ganz aus der Luft gegriffen ist das Szenario nicht. Shuntaro Furukawa, Präsident von Nintendo, sagte kürzlich gegenüber der Kyoto Shimbun: „Der aktuelle Speichermarkt ist sehr volatil. […] Es gibt keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Erträge, aber wir müssen die Entwicklung genau beobachten.“
Auf die Frage nach möglichen Preiserhöhungen wich Furukawa aus und sprach von einer hypothetischen Situation. Dass Nintendo bei Bedarf nachjustiert, zeigte sich allerdings schon 2025, als Zubehörpreise angepasst wurden – und später sogar die Preise der ursprünglichen Switch-Modelle in den USA stiegen.
Unterm Strich bleibt es vorerst bei einer Prognose. Angesichts steigender Kosten und globaler Unsicherheiten wirkt eine Preisanpassung für die Switch 2 aber alles andere als unrealistisch. Wer über einen Kauf nachdenkt, sollte das Thema 2026 definitiv im Hinterkopf behalten.
via VGC, Bildmaterial: Nintendo
Reine Gier!
Man hat fast 10 Millionen Dinger verkauft und bekommt den Hals nicht voll genug!
So sehr ich die ständigen Preiserhöhungen auch kritisieren muss... Fakt ist, momentan ist das nur die Spekulation von Analysten. Diese sind sicherlich nicht aus der Luft gegriffen, aber dennoch möchte ich meine Kritik zurück halten, bis es offiziell ist, ehrlich gesagt.
Ihr meint, so wie bei den anderen beiden Konsolenherstellern auch? Wie gesagt, es gibt sicher mehr als genug, für dass man Nintendo kritisieren kann und sollte, aber WENN wir uns hier darüber aufregen, dann sollten wir uns fairerweise über alle gleichermaßen aufregen.
Und wenn das hier, wie @NoctisLucis89. sagt, ein Grund ist, die Switch 2 nicht zu kaufen... dann solltet ihr euch euer Hobby gut überlegen, denn von Preiserhöhungen sind so ziemlich alle Plattformen betroffen, inklusive der PCs.
Das aktuelle Nintendo ist aber immer noch ein Saftladen. Microsoft aber auch.
War leider zu erwarten und wird sicher kommen, nachdem die anderen Großen schon vorgemacht haben.. Schade..aber lohnt sich dann ggfs auf Angebote zu warten, falls man die Switch 2 noch holen möchte.
Gerade am PC ist es tatsächlich momentan am schlimmsten.
Ich finde an der ganzen Sache nur komisch, dass z.B. Ayn (chinesische Handheld Firma) die Preise für ihre Geräte nur um 10-20$ erhöht haben. Also soooo ein extremer Preisanstieg kann es eigentlich im worst case gar nicht geben, wenn eine mini Firma nur so einen winzigen Preisanstieg ankündigt. Kann aber auch natürlich an der art vom RAM liegen.
Kommt darauf an. Schokoladenpreise sind bspw. auch angestiegen, da sind dann Preiserhöhungen verständlich aber man kann auch Dinge abziehen wie Milka, die komplett den Bogen überspannen. Ich weiß nicht ob und was hier passieren wird. Bei den normalen Spielepreisen würde ich mitziehen, bei Konsole muss man sehen. Momentan lässt sich da noch nichts sagen.