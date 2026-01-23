Die Überraschung der Xbox Developer Direct kommt von den Psychonauts-Machern

Fable, Forza Horizon 6 und das ambitionierte Beast of Reincarnation der Pokémon-Macher von Game Freak – so viel war klar für die Xbox Developer Direct am Abend. Doch ziemlich schnell kursierte ein Gerücht: ein unbekanntes, viertes Spiel soll es geben. Eine Überraschung!
Und wie bereits kursierte, handelt es sich auch um ein First-Party-Spiel. Double Fine, seit 2019 Teil der Xbox Game Studios, kündigte Kiln an. Der „Online-Multiplayer-Pottery-Party-Brawler“ soll im Frühjahr erscheinen, und zwar neben Xbox auch für PS5 und Steam.
Im Mittelpunkt von Kiln steht die Frage: „Wie würde ein Spiel aussehen, das den schönen Ausdruck der Schöpfung mit dem chaotischen Spaß der Zerstörung verbindet?“ Die Antwort von Double Fine: Ein teambasiertes Arena-Kampfspiel, in dem ihr auf einer Töpferscheibe aus Keramik eure Kampfausrüstung herstelt und eure Skills von produzierten Töpfen abhängen. Okay?
Eine Closed-Beta soll demnächst stattfinden. Bis dahin unterhält euch der erste Trailer und im Xbox-Blog gibt es viele weitere Details in Textform. Zum Beispiel erklärt euch Project Lead Derek Brand: „Der gesamte Töpferteil ist so gestaltet, dass er auch Leute anspricht, die sich vielleicht nicht auf ein Multiplayer-Spiel einlassen möchten.“ Na dann!
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Kiln, Double Fine
Ich find es ja toll wie sie immer wieder was komplett anderes machen. Aber Arena PvP ist etwas das ohne mich stattfinden wird
Boah so gar nicht meins
Ich finde es auch super witzig und kreativ, aber meins ist es auch nicht ^^"
Sieht wirklich witzig und gut gemacht aus. Scheint auch abwechslungsreicher zu sein, als ich erst vermutet hätte. Aber ja, auch für mich ist das Genre nix^^
Fürchte auch etwas, dass es etwas untergehen wird, weil man vielleicht zu viele Spieler dafür braucht. Wünsche denen aber das Beste damit. Finde es eh verrückt dass jetzt bereits das nächste Spiel erscheint. Keeper ist ja noch nicht so lange her, Finde deren Firmenphilosophie aber klasse mit der Möglichkeit, dass jeder Ideen pitchen kann. Glaube Double Fine ist eh eine Firma mit einen sehr angenehmen Arbeitsklima, was auch mal schön ist zu sehen, wenn man bedenkt wie viele Firmen eher durch negatives Arbeitsklima auffallen, wobei das bei einigen gar viel zu milde ausgedrückt ist 😅