Die Überraschung der Xbox Developer Direct kommt von den Psychonauts-Machern

Fable, Forza Horizon 6 und das ambitionierte Beast of Reincarnation der Pokémon-Macher von Game Freak – so viel war klar für die Xbox Developer Direct am Abend. Doch ziemlich schnell kursierte ein Gerücht: ein unbekanntes, viertes Spiel soll es geben. Eine Überraschung!

Und wie bereits kursierte, handelt es sich auch um ein First-Party-Spiel. Double Fine, seit 2019 Teil der Xbox Game Studios, kündigte Kiln an. Der „Online-Multiplayer-Pottery-Party-Brawler“ soll im Frühjahr erscheinen, und zwar neben Xbox auch für PS5 und Steam.

Im Mittelpunkt von Kiln steht die Frage: „Wie würde ein Spiel aussehen, das den schönen Ausdruck der Schöpfung mit dem chaotischen Spaß der Zerstörung verbindet?“ Die Antwort von Double Fine: Ein teambasiertes Arena-Kampfspiel, in dem ihr auf einer Töpferscheibe aus Keramik eure Kampfausrüstung herstelt und eure Skills von produzierten Töpfen abhängen. Okay?

Eine Closed-Beta soll demnächst stattfinden. Bis dahin unterhält euch der erste Trailer und im Xbox-Blog gibt es viele weitere Details in Textform. Zum Beispiel erklärt euch Project Lead Derek Brand: „Der gesamte Töpferteil ist so gestaltet, dass er auch Leute anspricht, die sich vielleicht nicht auf ein Multiplayer-Spiel einlassen möchten.“ Na dann!

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Kiln, Double Fine