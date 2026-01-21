Digimon-Fans dürfen sich ab morgen über neue Inhalte zu „Time Stranger“ freuen

Digimon Story: Time Stranger bekommt wenige Monate nach der Veröffentlichung weitere Zusatzinhalte. Das „Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 2: GAKU-RAN“ wird am 22. Januar erscheinen, wie Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision ankündigen haben.

Es wird für Käufer der Deluxe- oder Ultimate Edition verfügbar sein oder kann separat sowie über den Season-Pass erworben werden. Dieser zweite DLC folgt auf die Veröffentlichung von „Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 1 – Alternate Dimension“ im Dezember.

Das DLC-Paket bietet neue Mega-Digitationen, darunter BanchoLillymon, BanchoStingmon, BanchoGolemon und BanchoMamemon, sowie eine besondere Questreihe, die sich um eine der zentralen Spielfiguren – Hiroko Sagisaka – dreht.

Beinahe acht Jahre sind seit der Erstveröffentlichung des letzten „Digimon Story“-Spiels, Hackers Memory, vergangen. Die gute Nachricht: auf das nächste Digimon-Spiel müsst ihr wahrscheinlich nicht so lange warten. Bis dahin gibt’s den DLC, der das Hauptspiel benötigt, das für PlayStation 5, Xbox Series, und PCs via Steam verfügbar ist.

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision