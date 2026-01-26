Director über Rückkehr eines legendären Minispiels im letzten Remake-Teil von Final Fantasy VII

Über die Minispiele in Final Fantasy VII Rebirth wurde schon vor der Veröffentlichung im Hinblick auf Gold Saucer viel geschrieben – und auch nach der Veröffentlichung gab es viele Meinungen und Berichte. Zuletzt zum Beispiel zur Rückkehr von Blut der Königin.

Was wir noch nicht gesehen haben: Snowboarding. Viele Fans glauben aufgrund der bisherigen Handlungen, dass das Snowboarding-Minigame den dritten Teil eröffnen könnte. Sicherlich nicht aus der Luft gegriffen, schaut man sich die Chronologien aus dem Original an.

Mit Polygon sprach Director Naoki Hamaguchi kurz über das Minispiel. „Snowboarden! Das ist etwas, woran sich Fans sehr gut erinnern!“, weiß auch Naoki Hamaguchi. Zuviel wollte er sich nicht entlocken lassen, aber Hamaguchi räumte ein, dass man das Minispiel keineswegs als Nebensache angeht.

„Ich kann leider nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir wissen, dass es nicht nur ein einfaches Snowboard-Minispiel sein wird. Wir möchten sicherstellen, dass es in die Geschichte integriert wird, damit es einen Bezug zum Thema hat“, so Hamaguchi.

Wann wir mehr Einblicke bekommen, ist noch unklar. Allerdings erklärte Hamaguchi ebenfalls gegenüber Polygon, dass der dritte Teil jetzt „technisch spielbar“ sei, man arbeite aber weiter an der Qualität. Man habe sich einen Zeitplan gesetzt – und diesen würde man bisher gut einhalten.

