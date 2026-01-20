Pixel-RPG soll das Gefühl eures ersten RPGs wecken, aber legt einen holprigen Start hin

Another Indie und Silver Adventurer in der letzten Woche Philna Fantasy für PC-Steam veröffentlicht und wenn ihr klassische RPGs wie Secret of Mana mögt, solltet ihr einen Blick riskieren. Gleichwohl: Das Spiel, welches „das Gefühl deines ersten RPGs“ wecken soll, startete etwas holprig.
Bei Steam steht Philna Fantasy nach 340 Rezensionen nur „ausgeglichen“ da. Die User-Bewertungen kurz nach dem Launch sind gespalten. Ein Spieler lobt Philna Fantasy als „gutes, solides RPG mit Liebe zum Detail“, mit dem Fans von „Secrets of Grindea“ glücklich werden. Keine Anspielung auf Secret of Mana – denn Secrets of Grindea gibt es wirklich.
Andere Nutzer beschreiben es als optisch schönes Spiel, das unter der Oberfläche noch zahlreiche Probleme hat. Die Entwickler reagierten umgehend, seit einigen Tagen ist bereits ein erster Patch verfügbar, der zahlreiche Anpassungen vornimmt. Weitere sollen folgen. Ein holpriger Start also. Aber der Start in euer erstes RPG war vielleicht auch holprig …?
Was ist Philna Fantasy?
Direktvergleiche vermeidet Philna Fantasy, aber es erinnert uns natürlich an die „Goldene Ära“ der klassischen RPG, deren Kinder unter anderem Chrono Trigger und Secret of Mana heißen.
Philna Fantasy lässt euch in die Rolle einer Abenteurerin von einem fremden Planeten schlüpfen. Ihr erkundet dabei den Kontinent Volant, eine offene Welt voller Monster, Dungeons und Rätsel. Dabei gilt es, Ausrüstung und Fähigkeiten gezielt zu wählen, um den eigenen Charakter zu stärken und schließlich der Schatteninvasion entgegenzutreten.
Die Reise durch Volant kombiniert Kämpfe, Erkundung und Puzzles mit einer fortlaufenden Handlung, in der verschollene Erinnerungen aufgedeckt und eine umfassende Verschwörung aufgedeckt werden müssen, die das Königreich bedroht. Eine Demo ist bei Steam verfügbar.
Bildmaterial: Philna Fantasy, Another Indie, Silver Adventurer
3 Kommentare
Werde ich mir irgendwann mal, irgendwie anschauen, leider ist es nicht rundenbasiert sonst hätte ich es längst gekauft.
Besonders wenn Artikel immer wieder Chrono Trigger erwähnen gehe ich davon aus. Hier wird auch Secret of Mana erwähnt, dass mochte ich damals schon nicht soooo sehr 😅 weil es eben nicht rundenbasiert ist 😂 ja gut das ist natürlich mein persönliches Problem. Es ist allerdings der Grund warum Philna Fantasy erstmal auf meiner Wunschliste stehen bleibt.
Dazu kommt diese Woche wow midnight pre Patch, Bc Anniversary läuft, Arknights Endfield kommt und bald gehts dann mit dem Dragon Quest 7 Remake los 🥰🥰🥰 Allgemein ist viel los, das tut mir sehr leid , aber da gehen solche kleinen Perlen dann geren mal schnell unter 😔
Ich wünsche natürlich trotzdem viel Erfolg und wenn ich es dann gespielt habe in Zukunft und dran denke melde ich mich nochmal ☺️ allen anderen viel Spaß
Dieses Gefühl soll ich offenbar auf Secret of Mana beziehen, welches sich aber wesentlich langsamer spielt und die Vergleiche mit Chrono Trigger können eigentlich auch nur visuell wirklich bestehen. Die Geschwindigkeit der Kämpfe erinnert jedoch (wahrscheinlich unbeabsichtigt) tatsächlich an mein allererstes RPG (wenn man das Spiel überhaupt als ein solches betrachten will): Golvellius.
Spiel macht einen guten Eindruck. Das Kampfsystem könnt spaßig sein. Hät da schon Lust drauf. Wenn da noch ne Switch Version kommen sollte, kommts definitiv auf die Wunschliste und wird wohl früher oder später geholt.^^