Pixel-RPG soll das Gefühl eures ersten RPGs wecken, aber legt einen holprigen Start hin

Another Indie und Silver Adventurer in der letzten Woche Philna Fantasy für PC-Steam veröffentlicht und wenn ihr klassische RPGs wie Secret of Mana mögt, solltet ihr einen Blick riskieren. Gleichwohl: Das Spiel, welches „das Gefühl deines ersten RPGs“ wecken soll, startete etwas holprig.

Bei Steam steht Philna Fantasy nach 340 Rezensionen nur „ausgeglichen“ da. Die User-Bewertungen kurz nach dem Launch sind gespalten. Ein Spieler lobt Philna Fantasy als „gutes, solides RPG mit Liebe zum Detail“, mit dem Fans von „Secrets of Grindea“ glücklich werden. Keine Anspielung auf Secret of Mana – denn Secrets of Grindea gibt es wirklich.

Andere Nutzer beschreiben es als optisch schönes Spiel, das unter der Oberfläche noch zahlreiche Probleme hat. Die Entwickler reagierten umgehend, seit einigen Tagen ist bereits ein erster Patch verfügbar, der zahlreiche Anpassungen vornimmt. Weitere sollen folgen. Ein holpriger Start also. Aber der Start in euer erstes RPG war vielleicht auch holprig …?

Was ist Philna Fantasy?

Direktvergleiche vermeidet Philna Fantasy, aber es erinnert uns natürlich an die „Goldene Ära“ der klassischen RPG, deren Kinder unter anderem Chrono Trigger und Secret of Mana heißen.

Philna Fantasy lässt euch in die Rolle einer Abenteurerin von einem fremden Planeten schlüpfen. Ihr erkundet dabei den Kontinent Volant, eine offene Welt voller Monster, Dungeons und Rätsel. Dabei gilt es, Ausrüstung und Fähigkeiten gezielt zu wählen, um den eigenen Charakter zu stärken und schließlich der Schatteninvasion entgegenzutreten.

Die Reise durch Volant kombiniert Kämpfe, Erkundung und Puzzles mit einer fortlaufenden Handlung, in der verschollene Erinnerungen aufgedeckt und eine umfassende Verschwörung aufgedeckt werden müssen, die das Königreich bedroht. Eine Demo ist bei Steam verfügbar.

Der neue Trailer:

