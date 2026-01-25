Genre-Hybrid: Neuer Trailer erklärt den Gameplay-Loop vom neuen „Inti Creates“-Spiel

Inti Creates hat einen neuen Trailer zu Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster veröffentlicht. Das Video stellt dabei den Gameplay-Loop des Genre-Hybrids vor, der 2D-Action mit Strategie verbindet und im Dezember erstmals angekündigt wurde.

Diesmal geht Inti Creates buchstäblich auch neue Wege. Eine gehörige Portion Aufbau und Strategie verbindet sich diesmal mit der gewohnten 2D-Action. In den actionreichen Stages sammeln Spielende verschiedene Materialien, die anschließend dazu genutzt werden, das Königreich aufzubauen und Charaktere zu verstärken.

Die vier Spielfiguren Imperial, Alchemist, Wizard und Zipangu sollen grundsätzlich unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Mit diesen geht es dann auf die verschiedenen Missionen.

Die Handlung spielt in einer Welt voller Schwerter, Magie und Feen. Als einsamer Abenteurer erhaltet ihr die Aufgabe, gemeinsam mit der Zeitfee Chronos das zerstörte Königreich Almacia wieder aufzubauen.

Mit dem 23. April 2026 gibt es bereits einen konkreten Termin. Kingdom’s Return – wir kürzen es mal ab – erscheint dann für die Switch-Familie, PS5, Xbox Series und PC-Steam. In Japan gibt es eine physische Version* für PS5 und Switch, die euch auch der neue Trailer am Ende vorstellt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster, Inti Creates