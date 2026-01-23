Persona 5: The Phantom X bekommt ein Akihabara-Update und das passende Kranspiel

Auf die Ankündigung von Persona 6 weiter Fans weiter. Die Ankündigung von Persona-Inhalten für Fitness Boxing 3; Your Personal Trainer brachte da keine Abhilfe. Persona 5: The Phanom X dreht davon unbeeindruckt seine Runden. Das Mobile-Game bekam in dieser Woche ein Update auf Version 3.1 spendiert.

Die größte Neuerung: Akihabara wird als dauerhaft erkundbare Stadtregion eingeführt, in der auch die aktuelle Eventstory spielt. Dazu gibt es Runa „Howler“ Dogenzaka als neues, über ein Gacha-Banner rekrutierbares Gruppenmitglied. Sie wird später auch dem regulären Banner zugefügt.

Im virtuellen Akihabara gibt es auch ein neues Kranspiel, bei dem man Plüschfiguren gewinnen kann, die anschließend im Zimmer des Protagonisten ausgestellt werden können. Dieses Minispiel steht nach Rang 15 und der Mission „Crane Game Fun“ zur Verfügung. Aktuell gibt es die limitierten Plüschfiguren Mini Jack Frost und Pixie. Für das Kapsel-Gacha gibt es ebenfalls neue Inhalte.

Das Update erschien am 22. Januar, auf dem südostasiatischen Server wird das Update voraussichtlich Ende des Monats eintreffen. Persona 5: The Phantom X ist weltweit auf für PCs und Mobilgeräte verfügbar. Weitere Details zum neuen Update findet ihr auf der offiziellen Website.

Der neue Trailer:

via RPGsite, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio