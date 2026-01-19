Switch 2: Fortschritte könnten PS5-Port von Ark: Survival Ascended möglich machen

Die Nintendo Switch 2 ist die neuste Konsole auf dem Markt und dennoch ist sie von der reinen Leistung die Schwächste. Das stellt die Entwicklerteams oft vor größere Herausforderungen, denn ihre Spiele sind bereits für Xbox Series sowie PS5 optimiert und laufen daher oft nicht ideal auf der Switch 2, insbesondere im Handheld-Modus.

Unmögliches auf der Switch 2

Studio‑Wildcard‑Mitgründer und Entwicklungsdirektor Jeremy Stieglitz stand vor diesem Problem und sah deshalb von einem Port von Ark: Survival Ascended für die Switch 2 ab. Doch die neuesten Optimierungen in der Unreal Engine 5.7 und technische Kniffe könnten das Spiel auf der Switch 2 möglich machen.

Das Team arbeitet aktuell daran, diese neuen Techniken in ihr Spiel zu integrieren und sieht große Fortschritte. „[ASA] läuft immer noch nicht gut genug“, gibt er zu. „Die gute Nachricht ist: Es läuft deutlich besser als zum Start. (…) wir sehen 40 bis 50 Prozent bessere Performance auf derselben Hardware im Vergleich zu Oktober 2023. Es ist noch nicht gut genug, aber ein Fortschritt.“

Eine Detailverbesserung der neuen Engine hilft dabei besonders: „Epic hat in 5.7 massiv an der Darstellung der Vegetation gearbeitet – genau das, was unser Spiel stark beansprucht. Und so verrückt es klingt: Es ist fast eine Wunderwaffe, wie man sie im Gaming selten bekommt (…) und boom, die Performance steigt enorm. Bisher sehen wir kaum Nachteile oder Grafikfehler. Es ist wirklich Tag und Nacht.“

Dieses Upgrade erlaubt es Studio Wildcard nun, größer zu denken. Stieglitz verrät, dass man „aktiv an einer Switch‑2‑Version arbeitet“. Die technische Umstellung von Ark: Survival Ascended soll noch bis zum März 2026 andauern, danach möchte man sich der Switch 2 Version annehmen. Diese soll technisch möglichst nah an der Xbox Series X und PS5 liegen, da man mit der „Series S“-Version des Spiels nicht zufrieden ist.

Digital Foundry spricht von „Frankensteins Monster“

Die Technik-Experten von Digital Foundry diskutieren in einem Kurzvideo über die Community-Frage, ob Techniken wie Upscaling per DLSS sowie „Frame-Generierungs-Technik“ wie etwa die neue Technik von Ubisoft, die einer auf dem Steam Deck beliebten Technik mit dem Namen „Lossless Scaling Frame Generation“ (LSFG) ähnelt, dem Spiel helfen könnte.

So könnten auch aufwändige Grafikfeatures auf der Switch 2 umgesetzt werden. (ab ca. 4:35) Bei Digital Foundry hält man es eher für eine schlechte Idee, denn eine Vermischung der Techniken hätte ein instabiles Bild und eine hohe Eingabelatenz zu Folge.

Es wäre wie „Frankensteins Monster“ und erinnere sie an die PC-Version von Monster Hunter, die nur mit Upscaling und Frame Generation akzeptabel lief. In den Kommentaren zum Video wird auch darauf hingewiesen, dass die „Switch 1“-Version von Ark: Survival Evolved nahezu unspielbar war und es als eines der wenigen Spiele wenige Jahre später ein zweites Mal auf der Konsole erschien.

Wir sind daher besonders gespannt, ob Ark: Survival Ascended tatsächlich auf der Switch 2 erscheinen wird und wenn ja, ob es einen besseren Eindruck hinterlässt als sein Vorgänger auf der ersten Nintendo Switch. Es könnte einer der ersten Titel auf der Switch 2 sein, der durch aktuelle Optimierungen in den Entwicklerwerkzeugen auf dem neuen Nintendo-Hybridsystem möglich wird.

Die neue DF-Folge:

via PC GamesN, Bildmaterial: Ark: Survival Ascended, Studio Wildcard, Snail Games, Grove Street Games, Instinct Games