Neues „Dragon Ball“-Game enthüllt: Neuer Charakter des verstorbenen Toriyama im Fokus

Bandai Namco hat während des Dragon Ball Genkidamatsuri am Wochenende ein brandneues „Dragon Ball“-Spiel enthüllt. Man kündigte das Spiel unter dem Projektnamen Dragon Ball New Game Project AGE 1000 an. Das Spiel soll 2027 für noch unbekannte Plattformen erscheinen.

Das Projekt sei bereits seit sechs bis sieben Jahren in Entwicklung, inklusive der ursprünglichen Konzeptphase. Diesen unüblichen Hinweis gibt man im Hinblick auf einen brandneuen Charakter, der von Akira Toriyama erstellt wurde. Toriyama ist am 1. März 2024 verstorben.

„Die Welt von Dragon Ball vergrößert sich weiter“, teasert Bandai Namco. Mehr Informationen zum Spiel will man bei der Dragon Ball Games Battle Hour 2026 bekannt geben, die vom 18. bis zum 19. April 2026 in Los Angeles stattfindet.

Bandai Namco hatte die heutige Enthüllung schon im Oktober versprochen. Seitdem spekulierten Fans, worum es sich handeln könnte. Einige hoffen auf Dragon Ball Xenoverse 3, andere wünschen sich eine Fortsetzung von Dragon Ball FighterZ oder gar eine Rückkehr der „Raging Blast“-Reihe. Auch eine weitere Episode der „Budokai Tenkaichi“-Serie stand hoch im Kurs.

Bildmaterial: Dragon Ball New Game Project AGE 1000, Bandai Namco