Neues „Dragon Ball“-Game enthüllt: Neuer Charakter des verstorbenen Toriyama im Fokus

Bandai Namco hat während des Dragon Ball Genkidamatsuri am Wochenende ein brandneues „Dragon Ball“-Spiel enthüllt. Man kündigte das Spiel unter dem Projektnamen Dragon Ball New Game Project AGE 1000 an. Das Spiel soll 2027 für noch unbekannte Plattformen erscheinen.
Das Projekt sei bereits seit sechs bis sieben Jahren in Entwicklung, inklusive der ursprünglichen Konzeptphase. Diesen unüblichen Hinweis gibt man im Hinblick auf einen brandneuen Charakter, der von Akira Toriyama erstellt wurde. Toriyama ist am 1. März 2024 verstorben.
„Die Welt von Dragon Ball vergrößert sich weiter“, teasert Bandai Namco. Mehr Informationen zum Spiel will man bei der Dragon Ball Games Battle Hour 2026 bekannt geben, die vom 18. bis zum 19. April 2026 in Los Angeles stattfindet.
Bandai Namco hatte die heutige Enthüllung schon im Oktober versprochen. Seitdem spekulierten Fans, worum es sich handeln könnte. Einige hoffen auf Dragon Ball Xenoverse 3, andere wünschen sich eine Fortsetzung von Dragon Ball FighterZ oder gar eine Rückkehr der „Raging Blast“-Reihe. Auch eine weitere Episode der „Budokai Tenkaichi“-Serie stand hoch im Kurs.
Der erste Teaser:
Bildmaterial: Dragon Ball New Game Project AGE 1000, Bandai Namco
4 Kommentare
Ist eher Zeit für Kakarot 2, das die komplette Super Arc abdeckt ab dem Tournanent der Galaxien und dann weiter macht mit den Arcs die der Mange bisher noch nicht als Anime übertragen ha.. Moro Arc, Granolah Arc, Black Freezer Arc usw. und letztendlich endet mit GT-Arc
Das letzte Spiel war jetzt erst die Wiederkehr von Budokai Tenkaichi, da brauch man das nicht gleich nochmal wieder, das wäre aller größer Schwachsinn hoch 3 und die ganzen anderen Abkömmlingen wie RB und Z waren doch nichts weiter als bloß BT-Klone, während man leider kakarot immer noch mit DLC am Ausschlachten ist dank Daima, statt endlich mal ne richtige Fortsetzung zu machen, wo all das was in Kakarot 1 DLC ist, in der Fortsetzung schon einfach Bestandteil der Spielwelt ist und der Story, aber einfach noch mal graphisch aufgehübscht, so das man den Story-Teil von Z weglassen lassen, denn wer das eben Spielen will, der zockt eben dann Kakarot 1, so das der gewonnene Platz in 2 dadurch genutzt werden kann eben die Super Arc und Spielwelt darum detaillierter darstellen zu können
naja, abwarten was es wird, aber wenn es wieder bloß nen ödes Beat em Up zum Xten mal wieder wird, stat endlich mal das großartige konzept von Kakarot fortzuführen als Action-RPG, dann frag ich mich ernsthaft, wie oft man es bei Bandai Naco noch nötig hat, immer wieder das gleiche alte Konzept zu recyclen ...
Null zum Manga, wow ...
Billig.
naja, wenigstens hat man auf so ner DB Veranstaltung jetzt den Anime angekündigt zum Moro-Arc for Super.. und wenn der Anime schließlich weiter geht, werden zumindest auch die ganzen beat em ups weiter gemolken werden können, weil man halt wieder neue Charaktere als DLC verkaufen kann dadurch
Schon wieder ein neuen Dragon Ball Spiel, was man bis zur Unendlichkeit melken kann? xD Es ist echt krank, wie Bandai die Spiele melkt. Kakarot wird ja immer noch gemolken mit DLCs. Da kam ja erst noch was und wer weiß, ob nicht noch mehr kommt xD
Aber es ist zumindest cool, dass man Toriyama's letzten entworfenem Charakter nun eine große Bühne gibt, so dass der zumindest nicht umsonst war. Auch wenn das Ganze natürlich einen faden Beigeschmack hat, da Bandai eben alles extrem ausschlachtet und somit auch diesen Charakter wohl eher als Werbetrick zum noch mehr Geld melken missbraucht, als um Toriyama wirklich zu ehren.
Aber naja, bin jedenfalls gespannt, was es genau wird. Scheint ja irgendein Story Spiel zumindest zu werden. Vielleicht ja wirklich was neues zur Xenoverse "Reihe" (Wo ich gar nicht sicher bin, ob mans als Reihe bezeichnen kann. Teil 2 und 1 sollen ja fast gleich sein, wie mir gesagt wurde xD), wobei ich eher von was komplett neuem aus gehe.
Da fällt mir wieder ein, dass ich Xenoverse und ich meine auch Kakarot hier ja noch rumfliegen habe und auch mal endlich spielen müsste. Wobei mich das rumgemelke beim letzteren eher demotiviert es anzufangen...^^