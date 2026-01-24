Nioh 3 präsentiert kurz vor dem Launch umfangreiches Gameplay-Video mit vielen Einblicken

Koei Tecmo und Team Ninja haben ein umfangreiches, neues Gameplay-Video zu Nioh 3 veröffentlicht. Das 17-minütige Video gibt allerhand Einblicke und dürfte auch die ein oder andere Frage beantworten.

Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Kriegers, der in Japans turbulenter Sengoku-Ära der nächste Shogun werden soll. Ein „unvergleichliches Offenes-Feld-Spielerlebnis“ wird versprochen, welches die freie Erkundung mit intensiver Action kombinieren möchte.

Kämpft gegen monströse Yokai, erkundet Dörfer voller verdächtiger Wesen und stellt euch den Herausforderungen des Fegefeuers. Kern des Gameplays sind zwei verschiedene Kampfstile: Samurai und Ninja. „Die Kampfstile können sofort nahtlos gewechselt oder, je nach Gegner und Kampfsituation, durchgehend eingesetzt werden, sodass sich intensive und tödliche Duelle ergeben“, erklären die Macher.

Nioh 3 erscheint am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 und Steam. Hierzulande gibt es neben einer Standardversion auch eine Steelbook Edition – beide könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Seht nachfolgend ein neues Set an Screenshots.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja