Fable-Schöpfer will es nochmal wissen: Das neue God-Game von Molyneux hat einen Termin

Peter Molyneux meldet sich mit einem neuen Projekt zurück: Masters of Albion, das nächste sogenannte „God Game“ des Fable-Schöpfers, erscheint am 22. April für PCs über Steam. Die Veröffentlichung erfolgt um 19:00 Uhr deutscher Zeit, wie Entwickler 22cans bestätigt hat.

Masters of Albion verbindet mehrere Genres miteinander und setzt auf eine Mischung aus Strategie, Simulation, Städtebau und Tower Defense. Das Spiel ist dabei klar zweigeteilt: Während des Tages widmen sich die Spielerinnen und Spieler aus der Vogelperspektive dem Aufbau und der Verwaltung ihrer Städte.

Gebäude können frei entworfen, bemalt und kombiniert werden, Arbeiter und Helden können individualisiert werden und Produkte können nach eigenen Vorstellungen hergestellt werden – ganz ohne Bauzeiten oder Wartephasen.

Nachts ändert sich die Stimmung

Mit Anbruch der Nacht verändert sich die Stimmung jedoch deutlich. Monster und Kreaturen greifen die Städte an und der Fokus verlagert sich auf Verteidigung und Kampf. Mithilfe von Türmen, Mauern, Heldeneinheiten und göttlichen Kräften gilt es, die Siedlungen vor der Zerstörung zu bewahren.

Inhaltlich kehrt das Spiel in die Welt von Albion zurück. Moderne Technologie hat die alte Ordnung verdrängt, aber nun beginnt die Magie sich erneut auszubreiten. Als „Auserwählter“ erhalten Spielerinnen und Spieler göttliche Kräfte und nutzen die Macht der Maske, um das Land zu formen, die Bevölkerung zu beschützen und sich einer uralten Bedrohung entgegenzustellen.

Zentral: die God Hand

Ein zentrales Element ist dabei die sogenannte God Hand. Mit ihr lassen sich ganze Städte errichten, Gegner mit Feuer und Blitzen vernichten, Einheiten direkt kontrollieren oder schlicht mit der Spielwelt interagieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Werfen riesiger Felsbrocken bis hin zum klassischen Hühnerkicken.

Neben der Erkundung der offenen Welt von Albion, Quests, Dungeons und Beute, legt Masters of Albion großen Wert auf direkte Eingriffe ins Spielgeschehen. Wenn die Verteidigung der eigenen Städte auf die Probe gestellt wird, können Spielerinnen und Spieler Helden übernehmen und selbst in den Kampf ziehen.

Mit Masters of Albion will 22cans an die Tradition klassischer „God Games“ anknüpfen und gleichzeitig moderne Systeme für Kreativität, Freiheit und taktische Tiefe bieten. Ob das gelingt, zeigt sich ab dem 22. April auf Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: