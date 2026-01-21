Überraschung: Nintendo spendiert „Donkey Kong“-Game nach einem Jahr neue Inhalte

Ab sofort steht ein kostenloses Update für Donkey Kong Country Returns HD zur Verfügung, das Nintendo veröffentlicht hat. Neben neuen Inhalten bringt das Update vor allem technische Verbesserungen für Spielerinnen und Spieler auf der Nintendo Switch 2 mit sich.

Auf der neuen Hardware profitiert das Spiel von einer höheren Auflösung, verbesserten Grafiken und deutlich kürzeren Ladezeiten. Zusätzlich wird GameShare unterstützt, was das gemeinsame Spielen vor Ort erleichtert.

Unabhängig von der genutzten Plattform führt Version 1.1.0 einen neuen, spielbaren Charakter ein: Dixie Kong steht sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen Koop-Modus zur Verfügung. Ihre Sprungmechanik unterscheidet sich von der von Diddy Kong und zwischen beiden Figuren kann flexibel gewechselt werden.

Nach dem ersten Abschluss eines Levels wird ein neuer Turbo-Attack-Modus freigeschaltet. Dieser soll zu besonders schnellen Durchläufen des Levels anspornen. Darüber hinaus unterstützt das Spiel nun brasilianisches Portugiesisch und erhält weitere kleinere Verbesserungen in Bezug auf Bildqualität und Stabilität.

Donkey Kong Country Returns HD ist seit ziemlich genau einem Jahr für Nintendo Switch erhältlich. Zuvor erlebte der beliebte Wii-Klassiker schon eine Neuauflage für Nintendo 3DS. Der neue Trailer gibt euch einen Einblick in das unerwartete Update.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Donkey Kong Country Returns HD, Nintendo