Life is Strange: Reunion bildet das „emotionale Finale“ der Story um Max und Chloe

Square Enix hat Life is Strange: Reunion angekündigt, das mit dem 26. März 2026 auch schon seinen konkreten Termin erhalten hat. Eine physische Standardversion für PlayStation 5* und Xbox Series* ist bei Amazon vorbestellbar. Eine Collector’s Edition gibt es exklusiv im Square Enix Store.

Etwa 11 Jahre sind die ersten Abenteuer von Max Caulfield und Chloe Price inzwischen alt. Die beiden Charaktere genießen nach wie vor Kultstatus unter „Life is Strange“-Fans. Jetzt kommt es für die zwei zu einer Wiedervereinigung im neuen Spiel, das von Deck Nine Games entwickelt wird.

SpielerInnen besuchen „erneut die Caledon-Universität, an der Max Caulfield Fotografie unterrichtet. Als Max nach einem Wochenendtrip an ihre geliebte Universität zurückkehrt, steht diese in Flammen.“ Das Inferno zerstört nicht nur den Campus, sondern beendet auch das Leben von Max‘ Freunden und Studenten. Max entkommt nur dank ihrer übernatürlichen Kräfte.

Es ist die Kraft aus dem ersten Teil, die hier zurückkehrt. „Max springt durch ein Selfie in der Zeit zurück und hat dann drei Tage, um herauszufinden, wie das Feuer ausbrach. Kann sie diese zweite Chance nutzen und das tödliche Desaster verhindern?“ Zeitgleich erscheint Chloe Price in Caledon – zur Überracshung von Max. Ein Ergebnis von Max‘ Fusion zweier Zeitlinien.

„Zum ersten Mal in der Reihe können SpielerInnen in ein und demselben Game in die Rollen von Max und Chloe schlüpfen und im Spielverlauf zwischen den beiden Perspektiven hin- und herwechseln“, freut sich Square Enix mit den Fans. Mehr erfahrt ihr im nachfolgenden ersten Trailer und in der Aufzeichnung des Reveal-Livestreams.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Life is Strange: Reunion, Square Enix, Deck Nine Games