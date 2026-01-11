Das war … Kalenderwoche 2/2026

Eine überraschende Einstufung, ein Witcher-Gerücht, Persona-Ambitionen und mehr haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Zudem nahmen auch die Publisher zum Jahresanfang wieder Schwung auf und so gibt es doch bereits wieder einiges zu berichten. Zum Schluss findet ihr dann noch einen neuen Anspielbericht. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Einstufungsbehörde PEGI weiß offensichtlich wieder einmal mehr! Dort ist nämlich ein Eintrag zu einem Life is Strange: Reunion aufgetaucht, inklusive Story-Details. Eine offizielle Ankündigung steht aus.

Geht da noch was zu The Witcher 3? Es gibt Hinweise, dass nach all den Jahren nochmals neue Inhalte erscheinen könnten. Die Gerüchte wollen wissen, dass es im Mai 2026 so weit ist.

Katsura Hashino von Atlus hat in einem Interview gesagt, dass man die Spiele in Zukunft zugänglicher machen will. Der Persona-Director will die eigenen Stärken dabei aber beibehalten, jedoch mehr als nur eingefleischte JRPG-Fans ansprechen.

Welcher Final-Fantasy-Hauptteil ist nicht auf PlayStation 5 spielbar? Final Fantasy XIII. Das allein wäre schon ein Grund für eine Neuauflage. Ein aktuelles Zitat von Naoki Hamaguchi lässt nun darauf schließen, dass der Titel intern bei Square Enix durchaus beliebt ist.

Das Weihnachtsgeschäft für Nintendo Switch 2 lief offenbar nicht so gut. Gemäß Berichten lief es in den westlichen Märkten schlechter als noch beim Vorgängermodell.

Neu angekündigt wurde der herausfordernde Action-Platformer INARI (PC), nächste Woche startet die Kickstarter-Kampagne zusammen mit einer Demo. Den Weg auf PlayStation 5 findet Avowed von den Xbox Game Studios schon im Februar. Unentschlossene und Ungeduldige können ab sofort eine Demo zu Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) austesten und bei Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr euren Charakter schon eine Woche im Voraus erstellen. Dazu gibt es einen ausführlichen Gameplay-Einblick. Den bewährten Nintendo-Übersichtstrailer zu Mario Tennis Fever (Switch 2) gibt es ebenfalls frisch im neuen Jahr. Wer es etwas brachialer möchte, dem empfehlen wir den Story-Trailer zu Romeo is a Dead Man (PS5, Xbox Series, PC) von Suda51.

Bevor The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) nächste Woche erscheint, könnt ihr euch noch das Opening ansehen. Die erste Charaktervorstellung zu Tales of Berseria Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) gebührt natürlich Velvet. Mit Ähnlichkeiten zur PS2-Ära rund um Kingdom Hearts hat Duskfade (PS5, Xbox Series, PC) in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt. Nächste Woche findet die Beta zu Silver Palace (PC) statt, schon jetzt macht ein Video darauf neugierig. Im Februar lädt dann auch Sea of Remnants (PS5, PC, Mobil) von NetEase zur Beta, hier mit Piraten-Thema. Ende Januar geht es mit Nova Antarctica (PC) nicht nur in die Kälte, sondern auch in eine unschöne Zukunft.

Wenn ihr euch gerne selbst gefangene Monster in die Taschen steckt, dann gibt es nun EvoCreo auch bei Steam. Ein Lebenszeichen gab es zu Alabaster Dawn (PC) aus Deutschland, mit dem Early-Access dürft ihr in der ersten Jahreshälfte 2026 rechnen. Bei Nintendo Switch Online gab es Nachschub mit Fire Emblem: Path of Radiance. Bunt mag es aktuell Sony mit der Hyperpop Collection für Konsole und Controller. Eine Innovation hat LEGO mit Smart Play vorgestellt, womit auch interaktive Videospielkollaborationen möglich werden. Weitere gestrichene Inhalte sind zu Final Fantasy XV ausgegraben worden, die Dataminer sind hier nach wie vor aktiv.

Zum Schluss kommen wir noch zum einzigen Preview der Woche von JPGAMES. Ende Januar steht mit Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) bereits ein mit Spannung erwarteter Titel an. Unsere bisherigen Eindrücke sind sehr positiv, das Action-RPG verspricht auch gehörig viel Umfang.