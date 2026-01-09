Japanisches Indie-Studio will euch mit Nova Antarctica ein Fenster in die Zukunft eröffnen

Ein Herz für Indies. Und vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Herz für Indies, die aus Japan kommen? Ein solcher ist Nova Antarctica, das schon 2022 angekündigt wurde und mit dem 29. Januar 2026 jetzt einen konkreten Termin hat. Das Spiel erscheint dann für Steam.

Nova Antarctica spielt im Jahr 2900, in einer Zukunft, in der die Erde von Viren, Nahrungsmittelknappheit, extremen Wetterbedingungen und anhaltenden Konflikten gezeichnet ist. Der antarktische Kontinent, einst letzte unberührte Region des Planeten, steht im Zentrum des Geschehens, nachdem vom Südpol ein mysteriöses Signal ausgeht.

Die Geschichte folgt einem einsamen Kind, das sich auf den Weg in diese lebensfeindliche Region macht, um den Ursprung des Signals zu finden und dabei nach Sinn und Verbindung in einer Welt zu suchen, die von den Spuren menschlichen Handelns geprägt ist.

Entwickler RexLabo beschreibt das Projekt als eine sehr persönliche Erfahrung. „Nova Antarctica begann mit einer Frage: Was passiert mit der Menschheit, wenn die Welt still wird? Die Veröffentlichung des Spiels fühlt sich nun an, als würde man ein Fenster zu einer möglichen Zukunft öffnen – einer Zukunft, die von unseren Fehlern, unserer Widerstandsfähigkeit und unserer Vorstellungskraft geprägt ist“, heißt es. Die Steam-Seite findet ihr hier.

Bildmaterial: Nova Antarctica, PARCO GAMES, RexLabo