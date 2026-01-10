NIS America präsentiert das zu The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon steht vor der Tür und NIS America zieht noch einmal alle Register, um euch darauf aufmerksam zu machen. Nach der Demo und einem Story-Recap gibt’s heute das Opening!

Zum Opening-Video hört ihr dabei den Song „Shiroisekai“ vom Falcom Sound Team, mit Lyrics und Arrangements von Mitsuo Singa und gakia2 sowie Vocals von Megumi Sasaka. Trails beyond the Horizon erscheint am 15. Januar 2026 für die Switch-Familie, PS4 und PS5 sowie PCs. Eure physischen Optionen findet ihr bei Amazon*.

Es handelt sich bei Trails beyond the Horizon um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm.

In Trails beyond the Horizon kehrt Van Arkride mit den Mitgliedern von Arkride Solutions zurück, während das Schicksal des gesamten Kontinents Zemuria auf dem Spiel steht. Die Menschheit bereitet sich auf ihre erste Reise ins All vor, als Van, der Ashen Chevalier Rean Schwarzer und Father Kevin Graham von der Organisation Marduk zu einem speziellen Training eingeladen werden. Doch diese Einladung führt sie unweigerlich auf Kollisionskurs mit den tiefsten Geheimnissen Zemurias.

Das Opening:

