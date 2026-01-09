Final Fantasy XIII: Hamaguchi weckt Fan-Begehren nach einer Neuauflage erneut

Es wird ja gerne darüber diskutiert, ab welchem Alter ein Spiel ein Remake, ein Remaster oder eine wie auch immer geartete Neuauflage „verdient“ hat. Final Fantasy XIII ist inzwischen 16 Jahre alt und damit nach Ansicht vieler „alt genug“ für eine Neuauflage.

Das Spiel ist das einzige der „Final Fantasy“-Serie, das nicht auf PS5 spielbar ist. Ein weiterer guter Grund. Wobei viele Fans auch sehr viele Gründe finden, dass Final Fantasy XIII auf keinen Fall ein Remaster erhalten sollte. Das Spiel war schon damals kontrovers und ist es auch heute noch.

Naoki Hamaguchi lässt die Fan-Begehren nach einer Neuauflage des Klassikers derzeit jedenfalls wieder aufleben. In einem aktuellen Interview kommt er auf Final Fantasy XIII zu sprechen. Der Fragesteller von Gamer Braves findet interessant, dass viele Square-Enix-Mitarbeitende Final Fantasy VI als ihren Favoriten der Serie nennen.

Hamaguchi antwortet darauf, dass in letzter Zeit neue Mitarbeitende zum Unternehmen gestoßen sind und jüngere Mitarbeitende ihm gegenüber erwähnen würden, dass sie als junge Leute Final Fantasy XIII sehr mochten. Daran würde Hamaguchi auch spüren, wie sich die Zeiten ändern.

Unter Verbreitungen des Zitates in den sozialen Medien weckt das mal wieder Begehrlichkeiten. Während einige Fans ihre Forderungen nach der Neuauflage von Final Fantasy XIII erneuern, fürchten andere um die Zukunft der Serie.

Das Spiel entstand in einer Übergangszeit, als Square Enix den Sprung in die HD-Ära meistern musste. Final Fantasy XIII war geprägt von technischen Herausforderungen – unvergessen bleibt die Aussage von Regisseur Motomu Toriyama, dass Städte in 3D nur schwer umzusetzen seien.

