Final Fantasy XV: So hätte Noctis ursprünglich auf den Fall von Insomnia reagieren sollen

Erst kürzlich berichteten wir von einem umfangreichen spielbaren Prolog in Insomnia, der es nie in die finale Version von Final Fantasy XV geschafft hat. Offenbar bleiben die Dataminer selbst nach diesem üppigen Fund emsig. Nun stellte man nämlich eine interessante Szene wieder her, die für die finale Version ebenfalls angepasst wurde.

Konkret geht es um Noctis‘ Reaktion, als er über das Schicksal von Insomnia in Kenntnis gesetzt wird. Ihr erinnert euch: In der Handelsversion erreichen Noctis und seine Entourage eine Klippe, um ihre Heimatstadt in Trümmern zu sehen. Cor informiert die Gruppe telefonisch über die jüngsten Geschehnisse. Noctis reagiert wütend und aufgebracht. Trotzdem könnte man seine Reaktion angesichts der gewaltigen Tragödie doch unter „gelassen“ verbuchen.

Nicht so in einer gestrichenen Szene. Der YouTuber Luthus Nox Fleuret präsentierte kürzlich die Restaurierung einer fast fertigen Sequenz, die direkt nach Noctis‘ Beobachtung von Insomnias Fall stattgefunden hätte.

In besagter Zwischensequenz sieht man, wie Noctis einen imperialen Soldaten mit bloßen Händen schlägt und ihn anschreit, bevor Gladiolus ihn packt und ihm sagt, er solle sich beruhigen. Diese Szene hätte zu einem kurzen Minispiel geführt, in dem SpielerInnen den Analogstick schütteln müssen, um sich wütend aus Gladios Griff zu befreien, um den Soldaten weiter zu bearbeiten. Ihr findet die Szene unterhalb des Artikels. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Credits.

Noctis‘ gestrichener Wutausbruch

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix