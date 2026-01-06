LEGO Smart Play: Neue Technik könnte auch Pokémon-Sets auf ein neues Level heben

Auf der CES in Las Vegas hat LEGO offizielle eine neue Technologie vorgestellt, die das Spielen mit Klemmbausteinen deutlich interaktiver machen soll. Das sogenannte LEGO Smart Play System soll dabei angeblich auch für die kommenden Pokémon-Sets spannend werden, die zuletzt immer wieder durch Gerüchte und Leaks aufgefallen sind.

Im Mittelpunkt steht der neue Smart Brick, wie LEGO auf einer Teaser-Seite* vorstellt. In ihm steckt ein kleiner Chip mit Bewegungs-, Licht- und Soundsensoren sowie einem Mini-Lautsprecher. Der Stein reagiert auf Drehungen, Berührungen und Aktionen beim Spielen und erkennt sowohl Smart Tags als auch Smart Minifiguren.

Die Smart Tags geben dabei vor, wie sich ein Objekt verhalten oder anhören soll. Smart Minifiguren wiederum lösen individuelle Geräusche, Stimmungen und Reaktionen aus und sollen Geschichten stärker zum Leben erwecken.

Erst Star Wars, später Pokémon?

Offiziell angekündigt wurden bislang nur erste Sets aus dem „Star Wars“-Universum, die das neue System nutzen werden. Vorbestellungen werden laut der Teaser-Seite im LEGO-Store* in drei Tagen entgegengenommen.

Doch vieles deutet darauf hin, dass LEGO die Technik künftig breiter einsetzen will. Gerade bei Pokémon-Sets liegt der Gedanke nahe: Geräusche, Reaktionen und interaktive Elemente würden perfekt zu Kämpfen, Begegnungen und kleinen Geschichten passen. So wurde es ja schon in den Leaks vermutet.

Dabei ist die gesamte Umsetzung nicht komplett neu. Die „Super Mario“-Sets verfolgten einen ganz ähnlichen Ansatz, vielleicht noch etwas rudimentär, aber trotzdem ein erster Schritt. Noch ist offen, wie tief die Interaktivität am Ende wirklich geht und wie viel Spielraum LEGO den Fans bei der Individualisierung lässt. Was haltet ihr von der neuen Umsetzung?

Der Trailer dazu:

via GameRant, LEGO, Stonewars, Bildmaterial: LEGO