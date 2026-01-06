Das ultra-brutale Romeo is a Dead Man von Suda51 führt euch in seine Story ein

Das „Game of Chicken“ gegen GTA VI hat Suda51 mit seinem neuen Spiel Romeo is a Dead Man schon gewonnen. Seine Fans hat Suda51 sowieso im Sack. Jetzt gilt es nur noch, einen respektablen Metascore zu erreichen.

Welcher es wird, erfahren wir erst Anfang Februar. Am 11. Februar wird das neue Grasshopper-Game erscheinen, bis dahin halten sich Suda51-Fans mit dem heute veröffentlichten, neuen Story-Trailer über Wesser.

Kurz und knackig, die Einführung: „Der Trailer gibt einen Einblick in die actiongeladene Geschichte, die Spieler erwartet. […] Sie schlüpfen in die Rolle des FBI-Spezialagenten Romeo Stargazer, der als Weltraum-Zeitpolizist die meistgesuchten Verbrecher des Universums durch Zeit und Raum jagt!“

Blutig und ultra-brutal

Es handelt sich um die erste völlig neue Eigenmarke des Studios seit zehn Jahren. Romeo wird auf seiner Jagd von seiner Spezialausrüstung unterstützt, dem sogenannten Dead Gear. SpielerInnen wechseln zwischen verschiedenen Waffen und machen sich die Kräfte ihrer Gegner zunutze, um diese in einem stilisierten Blutrausch zu vernichten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: ROMEO IS A DEAD MAN, Grasshopper Manufacture