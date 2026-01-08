Muss man mögen: Die „Hyperpop Collection“ von PlayStation bringt Farbe in den Winter

PlayStation sagt der tristen Jahreszeit den Kampf an und bringt mit der neuen Hyperpop Collection ordentlich Farbe ins Setup. Ab März dürfen sich Fans auf drei neue, auffällige Designs für den „DualSense Wireless“-Controller und passende PS5-Konsolen-Cover freuen. Die Farbvarianten hören auf die Namen Techno Red, Remix Green und Rhythm Blue.
Laut, glänzend und bewusst auffällig
Inspiriert von leuchtenden RGB-Setups setzen die neuen Designs auf intensive Neontöne, fließende Farbverläufe und eine Hochglanzbeschichtung. Entsprechend wird also mit einer Menge Fingerabdrücken zu rechnen sein (wahrscheinlich).
Preislich liegen die „Hyperpop DualSense“-Controller bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 Euro. Die passenden PS5-Konsolen-Cover erscheinen in begrenzter Stückzahl und kosten jeweils 74,99 Euro.
Die offizielle Veröffentlichung ist für den 12. März 2026 angesetzt. Vorbestellungen starten bereits am 16. Januar 2026 um 10 Uhr über PlayStation Direct sowie bei teilnehmenden Händlern.
via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
8 Kommentare
Das Design-Team scheint die Farben allerdings richtig toll zu finden:
„Wir drehen die Lautstärke auf Maximum – mit einer Collection, die nicht nur farblich heraussticht, sondern den ganzen Raum einnimmt. Inspiriert vom Glow der RGB-Leuchten eurer Gaming-Setups gehen diese neuen Farben richtig LAUT.„
– Leo Cardoso
Ich dazu nur …
Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die rote so auf dem Bild, wie es in echt aussehen würde an meinem Gamingplatz weiss ich aber nicht.^^ Das Weiss meiner PS5 gefällt mir immer noch nicht.
Aber ganz sicher gefällt mir der rote Kontroller. Ich wollte mir aber schon den in metallic grün kaufen vor einigen Monaten, bis ich realisierte, dass mein PS5 Kontroller mein einziger Kontroller ist, den ich mit einem Siliconbezug nutze. Ich habe diesen Überzug seit Beginn, das war ein Geschenk meiner Tochter, weil ich den weissen Kontroller nicht mochte.^^ Ich habe mich so sehr an dieses Siliconcase gewöhnt, dass es mir fehlt, wenn ich es wegnehme...also spielt die tatsächliche Farbe des Kontrollers wohl absolut keine Rolle.^^
Ich dachte bei dem Thumbnail zuerst auch: "Oha! Jetzt ist die PS5 ebenfalls eine Xbox?"
Die Farben finde iich okay. Wie @Nero_Arrington oben schon schrieb: Hüllen mit Spiele-Themes würden mir eher gefallen. Astrobot-Faceplates when?
Das klingt ja richtig herzerwärmend. Dann würde ich die Silikonhülle an deiner Stelle auch behalten.^^
das grün wäre ja was nur finde ich ein bissen zu krass ich bleibt da lieber bei meiner metalic grün