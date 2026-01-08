Muss man mögen: Die „Hyperpop Collection“ von PlayStation bringt Farbe in den Winter

PlayStation sagt der tristen Jahreszeit den Kampf an und bringt mit der neuen Hyperpop Collection ordentlich Farbe ins Setup. Ab März dürfen sich Fans auf drei neue, auffällige Designs für den „DualSense Wireless“-Controller und passende PS5-Konsolen-Cover freuen. Die Farbvarianten hören auf die Namen Techno Red, Remix Green und Rhythm Blue.

Laut, glänzend und bewusst auffällig

Inspiriert von leuchtenden RGB-Setups setzen die neuen Designs auf intensive Neontöne, fließende Farbverläufe und eine Hochglanzbeschichtung. Entsprechend wird also mit einer Menge Fingerabdrücken zu rechnen sein (wahrscheinlich).

Preislich liegen die „Hyperpop DualSense“-Controller bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 Euro. Die passenden PS5-Konsolen-Cover erscheinen in begrenzter Stückzahl und kosten jeweils 74,99 Euro.

Die offizielle Veröffentlichung ist für den 12. März 2026 angesetzt. Vorbestellungen starten bereits am 16. Januar 2026 um 10 Uhr über PlayStation Direct sowie bei teilnehmenden Händlern.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment