Der nächste Xbox-Exklusivtitel springt auf die PS5, heute ist es das Obsidian-RPG Avowed

Überrascht ist davon keiner mehr: Avowed erscheint für PlayStation 5. Die neue PlayStation-Version des neuen Obsidian-RPGs erschien zunächst für PCs und Konsolen-exklusiv für Xbox. Obsidian Entertainment ist Teil der Xbox Game Studios.

Doch der Strategiewechsel von Xbox macht selbst vor den größten Exklusivspielen nicht mehr Halt und so erscheint auch Avowed am 17. Februar 2026 zeitgleich mit einem großen Anniversary-Update für PS5. Für das vielleicht etwas unter Wert verkaufte RPG vielleicht gar nicht schlecht, denn auf PS5 warten natürlich viele neue Interessenten.

Das Anniversary-Update bietet einen neuen „New Game Plus“-Modus, einen Fotomodus und einen neuen Waffentyp sowie zahlreiche weitere, neue Inhalte. In einem ebenfalls veröffentlichten „Developer Interview“ bei Youtube gibt es dazu erste Einblicke.

Avowed ist im PlayStation Store bereits vorbestellbar. Die Standardversion kostet 49,99 Euro und die „Premiumausgabe“ 59,99 Euro. Letztere bietet zusätzlich unter anderem ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack sowie einige Skins und Items.

Für Sammler wird interessant sein, ob es eventuell eine PS5-Handelsversion gibt. Die Ankündigung von Obsidian gibt das heute noch nicht her. Für Xbox gab es zwar eine Handelsversion mit Steelbook, die allerdings nur einen Downloadcode und keine Disc beinhaltet.

Das neue Video:

Bildmaterial: Avowed, Microsoft, Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment