Der nächste Xbox-Exklusivtitel springt auf die PS5, heute ist es das Obsidian-RPG Avowed

Überrascht ist davon keiner mehr: Avowed erscheint für PlayStation 5. Die neue PlayStation-Version des neuen Obsidian-RPGs erschien zunächst für PCs und Konsolen-exklusiv für Xbox. Obsidian Entertainment ist Teil der Xbox Game Studios.
Doch der Strategiewechsel von Xbox macht selbst vor den größten Exklusivspielen nicht mehr Halt und so erscheint auch Avowed am 17. Februar 2026 zeitgleich mit einem großen Anniversary-Update für PS5. Für das vielleicht etwas unter Wert verkaufte RPG vielleicht gar nicht schlecht, denn auf PS5 warten natürlich viele neue Interessenten.
Das Anniversary-Update bietet einen neuen „New Game Plus“-Modus, einen Fotomodus und einen neuen Waffentyp sowie zahlreiche weitere, neue Inhalte. In einem ebenfalls veröffentlichten „Developer Interview“ bei Youtube gibt es dazu erste Einblicke.
Avowed ist im PlayStation Store bereits vorbestellbar. Die Standardversion kostet 49,99 Euro und die „Premiumausgabe“ 59,99 Euro. Letztere bietet zusätzlich unter anderem ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack sowie einige Skins und Items.
Für Sammler wird interessant sein, ob es eventuell eine PS5-Handelsversion gibt. Die Ankündigung von Obsidian gibt das heute noch nicht her. Für Xbox gab es zwar eine Handelsversion mit Steelbook, die allerdings nur einen Downloadcode und keine Disc beinhaltet.
Das neue Video:
Bildmaterial: Avowed, Microsoft, Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment
3 Kommentare
Ok. mit dem Anniversary-Update würde ich es auf der Xbox vielleicht mal wieder anschmeißen, hatte es nie ganz beendet, obwohl es eigentlich echt ein gutes RPG war. (Ach mist, ich hatte es ja im Game Pass gespielt XD)
Nun vielleicht warte ich auch auf einen Sale, entweder auf Xbos oder PS5 ^^"
Aber schön, dass nun noch mehr Konsoleros in den Geschmack kommen! War echt nicht verkehrt! Die Entscheidungen haben auf jeden Fall Auswirkungen auf die Spieleumgebung.
Hätte eigentlich schon echt Lust mal das Spiel auszuprobieren. Aber mein komplettierungszwang in mir verlangt das ich dafür erst pillars of Eternitiy spiele damit ich komplett in der Lore drinne bin. Leider habe ich aktuell nicht so viel Lust auf ein Crpg.
Meine Reaktion, als ich diese News hier gerade gelesen habe:
Ja, hab mir da echt auf die Lippen gebissen nun. Ich hatte mir das Spiel bei den Black Friday Angeboten, weil es im Sale vorher nie wirklich günstig war (immerhin war es ein 80 Euro Titel, natürlich viel zu hoch gegriffen), für 45 Euro mitgenommen. Abzüglich noch nem 10 Euro Guthaben. Einfach, weil die Stimmen sehr laut waren, dass Microsoft nicht vorhabe, das Spiel in absehbarer Zeit, weil es auch kein riesiger Erfolg war, auf andere Systeme zu porten.
Ich würde das deutlich entspannter sehen, wenn ich nicht nur die Series S hier hätte. Aber mit der PS5-Version erscheint nun die für mich technisch deutlich bessere Version und das auch noch direkt zum Budget-Preis, wenn man bedenkt, dass das Spiel kürzlich halt noch 80 Euro kostete. Ich kaufe ja schon länger nichts teureres mehr für Xbox und beschränke Käufe auf kleinere Titel oder belasse es beim Game Pass. Aber Avowed hatte ich dann nicht mehr für den Game Pass geladen, da es halt auch etliche Stunden in Anspruch nimmt und sich das bei so langen Titeln für mich nicht lohnt.
Also, nun weiß man ja auch, wieso das Anniversary Update so lange nach hinten verschoben wurde Avowed erscheint also wirklich noch vor Starfield und South of Midnight für PS5. Bin überrascht, dass man nicht noch nen abgespeckten Switch 2 Port hinterherschiebt. Also ja, da bin ich angesäuert, aber eigene Schuld. Ich weiß ja mit am besten, dass nichts mehr wirklich exklusiv in Sachen First Party auf Xbox bleibt. Das hat mir nun aber erstmal die Lust auf's Spiel versaut und werde dann wohl endlich mal demnächst das Oblivion Remaster starten.