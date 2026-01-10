Das Open-World-Detektivspiel Silver Palace zeigt neues Gameplay im Rahmen des Betatest

Silver Palace, das Free-to-Play Open-World-Action-RPG mit Detektiv-Elementen und viktorianischer Fantasy-Ästhetik, startet in den nächsten Tagen in seine Closed-Beta mit dem Namen “Monotype”. Diese läuft vom 13. Januar 2026 bis zum 18. Januar.

Publisher Elementa und Entwickler Silver Studio haben dazu ein sechsminütiges Gameplay-Showcase-Video des „Monotype“-Beta-Tests veröffentlicht, der bald für PCs verfügbar sein wird. Die Registrierung ist weiterhin möglich, jedoch braucht ihr einen relativ modernen PC.

Empfohlen werden ein Intel Core i7-12700, eine Nvidia RTX 3060 sowie 16 GB RAM. Das Spiel wird über 60 GB auf eurer SSD belegen. Silver Palace erscheint vorerst nur für PCs, später sollen jedoch auch Mobile- und Konsolen-Versionen folgen.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Detektivs in der industrialisierten Metropole Silvernia, wo ihe in Echtzeit zwischen Teammitgliedern wechselt, um Normalangriffe, Skills und Ultimates einzusetzen – ergänzt durch präzises Parry-Timing, QTE-Kombos für hohe Schäden und Finishers. Abwechslungsreich soll es dank Stealth-Elemente sowie der Welterkundung per Grappling-Hook und fliegenden Mounts werden.

Monotype-Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Silver Palace, Elementa, Silver Studio