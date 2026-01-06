Square Enix füttert euch zu Dragon Quest VII Reimagined mit einer spielbaren Demo an

Fans japanischer Spiele speisen nicht schlecht zu Jahresbeginn. Einige, wenn auch teilweise sehr unterschiedlich ausgerichtete Spiele erwarten uns. Anfangen mit Trails Beyond the Horizon in gut einer Woche, über Code Vein II noch in diesem Monat, bis hin zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Nioh 3 und Calamity Angels: Special Delivery in den nächsten Wochen.

Eine relativ klassische Erfahrung erwartet uns, trotz aller moderner Neuerungen, mit Dragon Quest VII Reimagined. In ziemlich exakt einem Monat dürft ihr euch über das Remake des beliebten siebten „Dragon Quest“-Spiels freuen und Square Enix füttert euch jetzt mit einer Demo an.

Wie man bekannt gibt, wird die Demo am morgigen 7. Januar 2026 veröffentlicht. Euren Spielstand werdet ihr in die Vollversion übertragen können, darüber hinaus erwartet euch für das Spielen der Demo das „Day Off Dress“ von Maribel als Bonus. Damit ihr schon heute neue Eindrücke bekommt, gibt es unten das Opening zum Spiel.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.

Das Opening:

Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive