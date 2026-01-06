Square Enix füttert euch zu Dragon Quest VII Reimagined mit einer spielbaren Demo an

Fans japanischer Spiele speisen nicht schlecht zu Jahresbeginn. Einige, wenn auch teilweise sehr unterschiedlich ausgerichtete Spiele erwarten uns. Anfangen mit Trails Beyond the Horizon in gut einer Woche, über Code Vein II noch in diesem Monat, bis hin zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Nioh 3 und Calamity Angels: Special Delivery in den nächsten Wochen.
Eine relativ klassische Erfahrung erwartet uns, trotz aller moderner Neuerungen, mit Dragon Quest VII Reimagined. In ziemlich exakt einem Monat dürft ihr euch über das Remake des beliebten siebten „Dragon Quest“-Spiels freuen und Square Enix füttert euch jetzt mit einer Demo an.
Wie man bekannt gibt, wird die Demo am morgigen 7. Januar 2026 veröffentlicht. Euren Spielstand werdet ihr in die Vollversion übertragen können, darüber hinaus erwartet euch für das Spielen der Demo das „Day Off Dress“ von Maribel als Bonus. Damit ihr schon heute neue Eindrücke bekommt, gibt es unten das Opening zum Spiel.
Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.
Das Opening:
Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive
Das sieht einfach soooo gut aus
Ich denke ich werde deshalb auf die PC Version setzen, bei so einem Stil mit 4k/240 am Monitor oder 4k/120 am Tv beides Oled sieht einfach unglaublich gut aus, wie als wenn man in ein Fenster mit kleinen Minis schaut. Ist schon bei den 2,5D Pixel Games unglaublich
Auf der Switch 2 wäre es aber immer Portabel und auf der PS5 + Ps Portal ein Kompromiss aus Grafik und etwas Portabel.
Die Xbox Variante wäre wohl die beste für mich, da es ein Play Anywhere Spiel ist hätte ich es dann auf der Series X und dem PC und eventuell später auch in der Xcloud (Hab unendlich Datenvolumen und ein Razer Kishi), das würde alles mit einander Verbinden.
Wie macht ihr das? Habt ihr euch schon entschieden?
Danke für die Info mit der Demo.
Ich werde abwarten und mich für die grafisch- und/oder performancemäßig schönste/stabilste Konsolen-Version entscheiden (ich gehe mal vorsichtig von der Series X-Variante aus; Squenix war bisher ziemlich gut darin, Microsofts Mini-Kühlschrank ordentlich auszureizen). Das obligatorische Digital Foundry-Video wird's zudem, ja, obligatorisch eh geben. "Obligatorisch eh" ist sicher doppelt gemoppelt. Doitsch shwäre Schprache.