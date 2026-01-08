Das Celeste-inspirierte INARI will euch alles abverlangen – aber davor steht ein Kickstarter

Wer Lust auf ein knüppelhartes Action-Platformer-Erlebnis hat und bei Namen wie Katana ZERO oder Celeste sofort hellhörig wird, sollte sich INARI merken. Das neu angekündigte Indie-Spiel setzt voll auf schnelle Reflexe, präzises Timing und kompromissloses Gameplay – Fehler verzeiht es nämlich nicht.

Kunai, Teleportation und ein Leben

Entwickelt wird INARI vom südkoreanischen Indie-Team 1HP STUDIO, das aktuell aus gerade einmal sechs Personen besteht. Passend zum Namen gilt im Spiel oft: ein Treffer, ein Tod. Als Izna the Reaper werdet ihr in eine fernöstlich geprägte Fantasywelt geschickt, um die sogenannten Seven Daughters zur Strecke zu bringen – im Auftrag eines allmächtigen Lords und ohne Raum für moralische Fragen.

Das zentrale Gameplay-Element ist dabei die Kunai-Teleportation: Messer werfen, sofort hinterher springen, Gegnerketten zerlegen, Positionen in Sekundenbruchteilen wechseln. Alles fühlt sich auf Tempo und Kontrolle ausgelegt an. Inspirationen nennt das Team offen, darunter Nine Sols, Ghostrunner und sogar klassische Anime-Vorbilder wie Naruto.

Eine Demo erscheint am 13. Januar, zeitgleich mit dem Start der Kickstarter-Kampagne. Erscheinen soll INARI zunächst auf dem PC via Steam, weitere Plattformen sind noch nicht bekannt. Wer also Lust auf rasantes, forderndes Pixel-Gameplay hat, sollte hier definitiv einen Blick riskieren – Frustresistenz vorausgesetzt.

Der Demo-Trailer:

via Gematsu, Kickstarter, Bildmaterial: INARI, 1HP Studio