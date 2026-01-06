Persona-Macher am Wendepunkt: Atlus-JRPGs sollen „breiterem Publikum“ zugänglich werden

Atlus gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Namen im JRPG-Bereich. Reihen wie Persona, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, oder das noch junge, aber viel beachtete Metaphor: ReFantazio stehen sinnbildlich für einen sehr eigenen Stil – erzählerisch stark, stilistisch markant und oft klar an ein Kernpublikum gerichtet. Doch genau hier scheint Atlus nun einen Schritt weiterdenken zu wollen.

JRPGs weiterdenken, ohne sich selbst zu verlieren

In einem Interview mit Game Informer (aus dem Push Square zitiert) macht Persona- und Metaphor-Director Katsura Hashino deutlich, dass man sich intern sehr bewusst mit der eigenen Zukunft auseinandersetzt. Dabei geht es weniger darum, ein bestimmtes Genre zu bedienen, sondern vielmehr um die Frage: „Wie wir unser JRPG weiterentwickeln können.“

Hashino spricht davon, dass Atlus an einem Punkt angekommen sei, an dem man die eigenen Spiele „auf das nächste Level“ heben wolle – ohne dabei die eigenen Stärken aus den Augen zu verlieren. So betont er ausdrücklich: „Natürlich wollen wir unsere Stärken beibehalten, sei es unsere Erzählweise oder Elemente, die uns zu JRPGs machen.“

Zugänglichkeit als Stichwort

Spannend wird es dort, wo Hashino das Thema Zugänglichkeit anspricht. In sich wandelnden Zeiten sehe man die Notwendigkeit, Formate zu überdenken und Spiele zu schaffen, die breiter spielbar sind – also wohl nicht nur für eingefleischte JRPG-Fans, sondern für ein breiteres Publikum.

Wörtlich sagt er: „Angesichts dieser sich wandelnden Zeiten sehen wir die Notwendigkeit, unser Format zu aktualisieren und Spiele zu entwickeln, die nicht nur im Bereich der JRPGs, sondern auch für ein breiteres Publikum leichter zugänglich sind.“

Das dürfte innerhalb der Fanbasis durchaus Diskussionen auslösen. Gleichzeitig klingt es weniger nach einem radikalen Bruch, sondern eher nach einer behutsamen Öffnung. Atlus will sich offenbar weiterentwickeln, ohne seine Identität zu verlieren. Wie genau das aussieht – und ob ein zukünftiges Persona oder eine andere Marke diesen Kurs einschlägt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Stillstand scheint für Atlus keine Option zu sein.

Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wie „einsteigerfreundlich“ sind die Spiele von Atlus für euch? Und sollte sich daran in Zukunft etwas ändern oder hat sich das vielleicht schon geändert?

via Push Square, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero