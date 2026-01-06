Persona-Macher am Wendepunkt: Atlus-JRPGs sollen „breiterem Publikum“ zugänglich werden

Atlus gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Namen im JRPG-Bereich. Reihen wie Persona, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, oder das noch junge, aber viel beachtete Metaphor: ReFantazio stehen sinnbildlich für einen sehr eigenen Stil – erzählerisch stark, stilistisch markant und oft klar an ein Kernpublikum gerichtet. Doch genau hier scheint Atlus nun einen Schritt weiterdenken zu wollen.
JRPGs weiterdenken, ohne sich selbst zu verlieren
In einem Interview mit Game Informer (aus dem Push Square zitiert) macht Persona- und Metaphor-Director Katsura Hashino deutlich, dass man sich intern sehr bewusst mit der eigenen Zukunft auseinandersetzt. Dabei geht es weniger darum, ein bestimmtes Genre zu bedienen, sondern vielmehr um die Frage: „Wie wir unser JRPG weiterentwickeln können.“
Hashino spricht davon, dass Atlus an einem Punkt angekommen sei, an dem man die eigenen Spiele „auf das nächste Level“ heben wolle – ohne dabei die eigenen Stärken aus den Augen zu verlieren. So betont er ausdrücklich: „Natürlich wollen wir unsere Stärken beibehalten, sei es unsere Erzählweise oder Elemente, die uns zu JRPGs machen.“
Zugänglichkeit als Stichwort
Spannend wird es dort, wo Hashino das Thema Zugänglichkeit anspricht. In sich wandelnden Zeiten sehe man die Notwendigkeit, Formate zu überdenken und Spiele zu schaffen, die breiter spielbar sind – also wohl nicht nur für eingefleischte JRPG-Fans, sondern für ein breiteres Publikum.
Wörtlich sagt er: „Angesichts dieser sich wandelnden Zeiten sehen wir die Notwendigkeit, unser Format zu aktualisieren und Spiele zu entwickeln, die nicht nur im Bereich der JRPGs, sondern auch für ein breiteres Publikum leichter zugänglich sind.“
Das dürfte innerhalb der Fanbasis durchaus Diskussionen auslösen. Gleichzeitig klingt es weniger nach einem radikalen Bruch, sondern eher nach einer behutsamen Öffnung. Atlus will sich offenbar weiterentwickeln, ohne seine Identität zu verlieren. Wie genau das aussieht – und ob ein zukünftiges Persona oder eine andere Marke diesen Kurs einschlägt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Stillstand scheint für Atlus keine Option zu sein.
Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wie „einsteigerfreundlich“ sind die Spiele von Atlus für euch? Und sollte sich daran in Zukunft etwas ändern oder hat sich das vielleicht schon geändert?
Also gehen sie den Square Enix Weg. Naja besser sie als Sandfall.
Persona 5 ist doch eigentlich schon einsteigerfreundlich genug gewesen. SMT zwar nicht so wirklich, aber man kann ja trotz allem Spiele-Reihen haben, die sich an erfahrene Spieler richtig.
Das einzige, was ich an "Zugänglichkeit" bei den letzten Atlus-Titeln gewünscht hätte, ist die Option, den Text zu vergrößern. Gerade bei P5T, Soul Hackers 2 und teilweise auch Metaphor war Der doch etwas arg klein geraten.
Oh nein
Jetzt nicht die Headline die man lesen will um 12 Uhr Mittags.
Ich mein wie breiter will man sich denn noch aufstellen? Als Beispiel Persona 5 hat sich 10 Millionen mal verkauft. Welches Publikum will man denn da noch zusätzlich abholen?
Ich hoffe, dass das nur auf neue IPs gemünzt ist die Aussage denn mit Persona 5 hat man ein Erfolgsrezept. Ein Selbstläufer eigentlich. Ich würde gerne Persona 6 auch wieder ähnlich so haben.
Stand jetzt, obwohl es eigentlich zu viel ist, hat man es richtig gemacht und Experimente als Spin Off vermarktet.
SMTV war auch schon mega einsteigerfreundlich. Bei weitem nicht son Klopper wie es ein Nocturne oder Strange Journey war.
Ach keine Ahnung ich denke da wird man sich verrennen.
"Format aktualisieren".....da rollen sich bei mir nur die Fußnägel um.
Bleibt abzuwarten wie weit die Formel oder Format überdenkt wird aber ich finde die Atlus Spiele sind schon mega zugänglich.
Atlus ist mitunter einer der letzten die am rundenbasierten festhalten und das ist tatsächlich das einzige was mir einfallen würde die Spiele noch zugänglicher zu machen. In dem man es nicht mehr hat oder son Hybriden draus macht wie die anderen Kollegen.
Das rundenbasierte ist ja leider umstritten warum auch immer. Also wenn man frischen Wind bei seinen Fans reinbringen will und alt durch neu ausspülen will dann klar. Feel free. Square Enix als Paradebeispiel hat es ja schon vorgemacht. Kann man sich ne Scheibe von abschneiden.
Wird lustig.