PEGI stuft ein neues „Life is Strange“-Spiel ein, das noch gar nicht angekündigt ist

Ups. Ist PEGI etwa ein neuer Eintrag in die „Life is Strange“-Reihe durchgesickert? Offenbar wurde Life is Strange: Reunion in Europa eingestuft. Mittlerweile wurde die entsprechende Subpage wieder von der PEGI-Webseite entfernt. Gematsu hat den Eintrag sichern können.

Demnach ist für „Reunion“ eine Altersfreigabe von 16 Jahren vorgesehen. In der Beschreibung zum Spiel heißt es, dass Chloe Price – geplagt von Albträumen und „unmöglichen Erinnerungen“ – an die Caledon University kommt, um Max Caulfields Hilfe zu suchen. Diese hat allerdings schon genügend eigene Sorgen: In drei Tagen soll der Campus von einem Inferno zerstört werden.

Die Einstufung besagt, dass Life is Strange: Reunion den Konsum illegaler Drogen beinhaltet; auch von realistischer Gewalt und leichteren Schimpfwörtern ist die Rede. Außerdem wird auf eine Echtgeld-Komponente hingewiesen. SpielerInnen sollen Outfits, sowie ein digitales Deluxe-Upgrade erwerben können. Detaillierte Informationen findet ihr hier.

Wann Life is Strange: Reunion angekündigt, geschweige denn veröffentlicht werden soll, bleibt vorerst unklar. Fans wird es sicherlich freuen, dass es weitergeht. Double Exposure, der neueste Teil der Reihe, erschien im Herbst 2024 und erhielt gemischte Reaktionen von Fans und Presse. Anschließend gab es Entlassungen bei Deck Nine Games und Berichte, wonach Double Exposure „große Verluste“ eingefahren habe.

via Gematsu, Eurogamer, Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games