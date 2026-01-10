Bericht: „Switch 2“-Verkäufe brechen über Weihnachten in den USA und Europa ein

Man sollte meinen, die Weihnachtszeit hätte den Verkauf von „Switch 2“-Konsolen nochmal angekurbelt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wie The Games Business berichtet, sanken die Verkäufe der Switch 2 in den USA im Zeitraum November bis Dezember um rund 35 Prozent im Vergleich zu den Verkaufszahlen des Vorgängermodells im gleichen Zeitraum 2017, ebenfalls das Launchjahr.

Ähnlich sah es in Großbritannien aus: Dort lagen die Verkaufszahlen der Switch 2 in den letzten acht Wochen des Jahres laut NielsenIQ-Daten 16 Prozent unter denen der Switch im gleichen Zeitraum ihres Lebenszyklus. Berücksichtigt man jedoch auch die Verkaufszahlen der ursprünglichen Switch, stiegen die Verkäufe von Nintendo-Hardware im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2017 um 7 Prozent.

Laut The Game Business lagen die Verkaufszahlen der Switch 2 in Frankreich im Jahr 2025 „über 30 Prozent“ unter denen der Switch 1 im ersten Jahr – eine Überraschung für einen Markt, der normalerweise zu Nintendos stärksten in Europa zählt.

Die rückläufigen Weihnachtsverkäufe stehen auch im Kontext des rekordverdächtigen Starts der Switch 2: Über 3,5 Millionen verkaufte Einheiten in nur vier Tagen im Juni und über 10 Millionen bis September. Bislang verkauft sich die Konsole deutlich besser als ihr Vorgänger.

Ein hochrangiger Nintendo-Mitarbeiter erklärte gegenüber The Game Business, dass ein „kompliziertes wirtschaftliches Umfeld“, höhere Preise und das Fehlen eines großen westlichen Spiels zu Weihnachten den Verkauf der noch jungen Konsole erschwerten.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo