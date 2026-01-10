Bericht: „Switch 2“-Verkäufe brechen über Weihnachten in den USA und Europa ein

Man sollte meinen, die Weihnachtszeit hätte den Verkauf von „Switch 2“-Konsolen nochmal angekurbelt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wie The Games Business berichtet, sanken die Verkäufe der Switch 2 in den USA im Zeitraum November bis Dezember um rund 35 Prozent im Vergleich zu den Verkaufszahlen des Vorgängermodells im gleichen Zeitraum 2017, ebenfalls das Launchjahr.
Ähnlich sah es in Großbritannien aus: Dort lagen die Verkaufszahlen der Switch 2 in den letzten acht Wochen des Jahres laut NielsenIQ-Daten 16 Prozent unter denen der Switch im gleichen Zeitraum ihres Lebenszyklus. Berücksichtigt man jedoch auch die Verkaufszahlen der ursprünglichen Switch, stiegen die Verkäufe von Nintendo-Hardware im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2017 um 7 Prozent.
Laut The Game Business lagen die Verkaufszahlen der Switch 2 in Frankreich im Jahr 2025 „über 30 Prozent“ unter denen der Switch 1 im ersten Jahr – eine Überraschung für einen Markt, der normalerweise zu Nintendos stärksten in Europa zählt.
Die rückläufigen Weihnachtsverkäufe stehen auch im Kontext des rekordverdächtigen Starts der Switch 2: Über 3,5 Millionen verkaufte Einheiten in nur vier Tagen im Juni und über 10 Millionen bis September. Bislang verkauft sich die Konsole deutlich besser als ihr Vorgänger.
Ein hochrangiger Nintendo-Mitarbeiter erklärte gegenüber The Game Business, dass ein „kompliziertes wirtschaftliches Umfeld“, höhere Preise und das Fehlen eines großen westlichen Spiels zu Weihnachten den Verkauf der noch jungen Konsole erschwerten.
via VGC, Bildmaterial: Nintendo
Es hat wohl viele Gründe aber an den GKCs liegt es bestimmt nicht!? 🥴
Ich hoffe, dass es weiter so geht und Nintendo an die guten Zeiten des 3DS zurückerinnert wird. Wir haben es in der Hand dafür zu sorgen, dass sie ihr Wirtschaftsmodell überarbeiten und diesen Zug nicht weiterfahren.
Ich verzichte aktuell eigentlich nur weil ich auf eine Revision warte mit größerem Akku.
Was ich in meinem Umfeld auch noch mitbekomme, von Spielern, die sich die Switch 1 zum Release - und als einzige Konsole - geholt haben - und erst einmal auf die Switch 2 verzichten -, sind Bedenken bezüglich der (wahrscheinlich?) dieses oder nächstes Jahr bereits bevorstehenden Releases von PS6 und der nächsten Xbox. "Wenn die Switch 2 jetzt schon mit Ports der PS5- und Xbox Series-Ära um gute Performance kämpft, wie wird's dann bei Umsetzungen von PS6 und Xbox Next aussehen?" Mit der Switch 1 mussten sie selbst bei guten Ports (Witcher 3, Hogwarts Legacy, NieR Automata, Persona 5, etc.) starke Kompromisse eingehen, die man mit der Switch 2 nicht wiederholen möchte. Kann ich persönlich verstehen, aber ich denke, die Switch 2 wird auch Ports der nächsten großen Konsolen-Generation besser handhaben können als dazumal PS5-zu-Switch 1-Mühen. Ich bin kein Technik-Experte, hab aber das Gefühl, dass Nvidias DLSS ziemlich mächtig ist...
Sony hatte ein sehr aggressive Preispolitik. Die Konsole wurde gut 150€ plus Spiel wie EAFC Angeboten natürlich fält da die Switch 2 mit kaum ein großen Systemseller da durch, obwohl die Zahlen jetzt keine Vollkatastrophe sind. Warten wir die nächsten Monate ab, da denke ich wird die Switch 2 sich stabil halten während die Ps5 wohl wirklich nach unten fallen wird, da jetzt alle zugegriffen haben und bis GTA 6 erwarte ich keine guten zahlen mehr.
Nicht wirklich. Die Leute, die dann eiskalt auf einen bestimmten Titel deswegen verzichten und sich dann sagen "Dann lieber gar nicht", wird am Ende eher ein kleiner Prozentsatz sein. Die meisten werden die Dinger entweder kaufen oder digital zugreifen.
Es war aber abzusehen, dass die Superlativen eben nicht so weitergehen. Besonders zu einer Zeit, wo in den USA sämtliche Verkäufe von Konsolen eingeknickt sind. Die Early-Adopter werden nun größtenteils wohl alle zugegriffen haben. Nun kommen die dran, die noch zögerlich abwarten und eben auf die richtige Software warten.
Und da wird man eben bei Nintendo einsehen müssen, dass erstmal die Strategie mit Mario Kart und auch die Preispolitik sich vermutlich nicht so bezahlt gemacht hat. Aber allen voran fehlt halt die berüchtigte Killer-App. Mario Kart ist ein Companion-Titel. Donkey Kong hat sich gut geschlagen aber es fehlt eben die ganz große Nintendo IP auf Switch 2. Und wie ich im Switch 2 Thread geschrieben habe, da hilft kein Hyrule Warriors, kein Metroid Prime 4, kein Mario Tennis demnächst und vermutlich auch kein Fire Emblem, auch wenn ich Fire Emblem noch mit am höchsten einschätze.
Theoretisch stehen angesichts der Ram Preise sicher auch noch Preiserhöhungen an, oder?
Ansonsten ist das echt egal. Nintendo hockt auf nem Haufen Kohle , um die müssen wir uns keine Sorgen machen.
Ansonsten verkaufen die Spiele die Konsole. Neues Zelda, Animal Crossing, Mario und die Leute haben auch einen Grund