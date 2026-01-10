Das Piraten-RPG Sea of Remnants von NetEase lädt mit einem neuen Trailer zur ersten Beta

Ein neues Piraten-RPG, da denken wir natürlich gleich an Skull and Bones oder Black Flag. Vielleicht auch an die Schiffskämpfe in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Bald wagt sich NetEase ans Genre und gewiss schlägt man eine etwas andere Richtung ein.

Nach der ersten Ankündigung im Sommer gibt es nun Neuigkeiten zu Sea of Remnants, dem Free-to-Play-Abenteuer von Joker Studio und NetEase Games. Gemeinsam mit einem neuen Trailer wird der „Wanderer“-Alpha-Test angekündigt, der vom 5. bis 12. Februar andauern soll. Der Test wird auf PCs über Steam mit englischer und japanischer Sprachunterstützung verfügbar sein.

In dem im Punk-Stil gehaltenen Spiel schlüpfen die SpielerInnen in die Rolle eines Matrosen aus dem Puppenvolk, der nach dem legendären Gebiet „Sea of Remnants“ sucht – einem Ort voller Reichtümer, aber auch Flüche. Visuell bietet Sea of Remnants einen ganz eigenen Stil – eine Puppen-Ästhetik nämlich – und auch ein rundenbasiertes Kampfsystem dürfte nicht auf allen Tippscheinen gestanden haben.

Anmeldungen sind ab heute bis zum 23. Januar möglich. Eine Anmeldung ist beispielsweise über ein Formular auf der Steam-Seite, Reddit-Seite oder im offiziellen Discord-Channel des Spiels möglich. Die Teilnahmeplätze sind stark begrenzt. Die Vollversion von Sea of Remnants erscheint 2026 für PlayStation 5, PC-Steam und Mobilgeräte.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sea of Remnants, NetEase, Joker Studio