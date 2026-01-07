Das schon millionenfach gespielte Monster-Catching-RPG EvoCreo gibt es jetzt auch für Steam

Wer sich gern abseits von Pokémon und den anderen größeren Franchises an kleinen Monster-Catching-RPGs probiert, hat seit heute eine neue Möglichkeit. Das mehr als 2,5 Millionen Mal für Mobilgeräte heruntergeladene EvoCreo ist seit heute nämlich auch für PC-Steam verfügbar.

Das Spiel in der üblichen Pixel-Art-Optik lädt euch dazu ein, die Welt von Zenith zu entdecken. Ihr erkundet unterschiedliche Biome und stoßt dort auf geheimnisvolle Kreaturen namens Creo, die ihr fangen und trainieren könnt. Wo es Monster im Hosentaschenformat gibt, da gibt es natürlich auch fiese Widersacher. Die finstere Organisation Shadow Hive und ihre Evokers wollen euch an den Kragen.

EvoCreo will dabei strategische Kämpfe setzen, die weit über klassische Elementkonter hinausgehen sollen. Fähigkeiten, Statusveränderungen und Abklingzeiten von Attacken spielen eine zentrale Rolle und sorgen für ein wenig taktische Tiefe.

Mehr als 170 Creo lassen sich entdecken, die mit Movesets und mehreren Evolutionen individuell entwickelt werden können. Auf eure 30 Stunden Offline-Gameplay könnt ihr nach einem kostenlosen Multiplayer-Update weitere Stunden folgen lassen, dann unter anderem mit Ranglistenmatches. EvoCreo bietet deutsche Texte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: EvoCreo, Ilmfinity Studios