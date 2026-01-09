Nichts außer Rache wird sie besänftigen: Velvet aus Tales of Berseria Remastered im Video

Neues Jahr, neue Games. Erstmal sortieren: Denn richtig viel ist schon in den ersten Wochen los! Nach unserer Liste der Neuerscheinungen für den Januar richtet sich auch schon langsam der Blick gen Februar, zumindest für die Marketing-Abteilungen.

Im Februar erscheint Tales of Berseria Remastered und Bandai Namco macht sich jetzt auf, daran zu erinnern. Bei JRPGs immer relativ naheliegend: Charakter-Trailer. Protagonistin Velvet macht also heute gleich den Anfang.

Mit dem Remaster dürfen sich Fans über die Unterstützung neuer Plattformen, aufgebohrte Grafik, frische Quality-of-Life-Features und sämtliche DLC-Inhalte aus dem Original freuen – hier lest ihr alle Details. Das Spiel wird in Japan aber auch geschnitten – für uns im Westen eine alte Kamelle.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Der Velvet-Trailer:

Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.