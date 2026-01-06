Hinweise verdichten sich: The Witcher 3 soll kostenpflichtiges, neues Add-on erhalten

Ein neues kostenpflichtiges Add-on für The Witcher 3? Das mag über zehn Jahre nach Veröffentlichung des Hauptspiels erstmal abwegig wirken, die Chancen stehen aber gar nicht schlecht. Wie der polnische Analyst Mateusz Chrzanowski von Noble Securities nämlich kürzlich mitteilte, erwarte er die Veröffentlichung eines neuen Add-ons für Mai 2026.

Diese Meldung folgt auf ähnliche Aussagen des vermeintlichen Insiders Borys Nieśpielak. Der behauptete bereits im letzten Jahr, dass sich neue Inhalte für den RPG-Meilenstein heimlich bei Fool’s Theory in Entwicklung befänden. Das Studio werkelt derzeit in Auftrag von CD Projekt RED ebenso am Remake des ersten The Witcher.

Eurogamer hakte bei Nieśpielak nach, der behauptete, seine Informationen seien von mehreren unabhängigen Quellen verifiziert worden. Er verwies zudem auf eine Aussage im jüngsten Finanzbericht von CD Projekt RED, in der Finanzchef Piotr Nielubowicz erklärte: „Es besteht die Möglichkeit, dass die in den letzten Telefonaten und Berichten angedeuteten neuen Inhalte im kommenden Jahr veröffentlicht werden und sich auf unsere Ergebnisse auswirken.“ Eine Nachfrage winkte CD Projekt RED mit der Erklärung ab, Gerüchte und Spekulationen nicht kommentieren zu wollen.

Ob uns also tatsächlich nennenswerte neue Inhalte für The Witcher 3 erwarten, bleibt aktuell abzuwarten. Allzu sehr an den Haaren herbeigezogen, wirkt eine solche Möglichkeit nicht. Angesichts der in Produktion befindlichen „The Witcher“-Projekte – The Witcher 4, The Witcher Remake und das Multiplayer-Projekt Sirius – erscheint es durchaus sinnvoll, Fans und jene, die es noch werden wollen, zeitig zu reaktivieren.

via VGC, Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED