Mario Tennis Fever bringt uns bald die ersten „Joy-Con 2“-Controller in neuen Farben

Im September 2025 hatte Nintendo bei einer Direct-Ausgabe das neue Mario Tennis Fever angekündigt. Seitdem blieb es ruhig um das Fun-Sport-Spiel, das mit dem 12. Februar schon damals einen Termin erhalten hatte. Höchste Zeit für ein Ass.

Heute bricht Nintendo das Schweigen um den Ableger und veröffentlichte zahlreiche neue Details sowie einen neuen Übersichtstrailer. Es geht um neue Charaktere, Spielmodi und die titelgebenden Fever-Schläger. Darüber hinaus kündigte Nintendo die ersten „Joy-Con 2“-Controller in neuen Farben an.

Die neuen Joy-Con 2 in den Farben Hellviolett und Hellgrün erscheinen ebenfalls am 12. Februar 2026. Vorbestellungen der neuen Joy-Con 2 sind ab sofort im Nintendo Store* möglich.

38 spielbare Charaktere stehen zur Verfügung, ein Rekord für die Reihe. Mit dabei sind unter anderem Gumba, die Piranha-Pflanze, Mopsie, Baby Wario und Baby Waluigi. „Auf dem Platz nutzen sie bewährte Techniken wie Topspins, Slices und Lobs, um ihre Gegner auf Trab zu halten.“

Den besonderen Pepp bringt der neue Fever-Schläger ins Spiel. „Jeder der 30 verschiedenen Schläger bietet eigene Spezialfähigkeiten, die eine scheinbar ausweglose Partie noch wenden können“, verspricht Nintendo. Einige davon stellt euch der Trailer natürlich vor. Wiederkehrende und neue Spielmodi sorgen für reichlich Möglichkeiten, auch hier geht der Trailer näher ein.

Wonder-inspirierte Effekte

Ein Highlight ist möglicherweise der Wunderplatz-Modus, indem Spielende von Super Mario Bros. Wonder inspirierte Wundereffekte erleben. Im Realmodus kommen die neuen „Joy-Con 2“ ins Spiel. Hier schwingt ihr selbst per Bewegungssteuerung die Schläger. Dazu gibt es auch einen lokalen Mehrspielermodus.

Mario Tennis Fever unterstützt darüber hinaus GameShare und unterschiedliche amiibo-FIguren, die euch zum Ende des Videos gezeigt werden und die euch den Tennisball optisch ändern lassen. Mario Tennis Fever erscheint am 12. Februar exklusiv für Nintendo Switch 2 und kann bei Amazon* schon physisch vorbestellt werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mario Tennis Fever, Nintendo