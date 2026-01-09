Shadowdrop: Ein Meilenstein der „Fire Emblem“-Serie ist jetzt exklusiv auf Switch 2 spielbar

Nach Wario World im Dezember legt Nintendo heute mit dem nächsten GameCube-Titel für Nintendo Switch Online nach. Ab heute ist Fire Emblem: Path of Radiance im Abo spielbar, vorausgesetzt ihr habt zusätzlich das Erweiterungspaket für GameCube-Spiele. Und eine Switch 2, denn GameCube-Spiele gibt es nicht auf der „alten“ Switch.
Fire Emblem: Path of Radiance erschient 2005 für den GameCube und markierte in vielerlei Hinsicht Meilensteine für die beliebte SRPG-Serie. Erstmals gab es eine 3D-Grafik, Sprachausgabe und gerenderte Zwischensequenzen. In den Jahren zuvor war die Reihe auf dem GameBoy Advance zu Hause. Für N64 ist kein „Fire Emblem“ erschienen.
Path of Radiance ist entsprechend beliebt und war bis heute nur auf GameCube spielbar, was zu entsprechenden Preisen auf dem Gebrauchtmarkt führte, wo beliebte GameCube-Spiele ohnehin alles andere als günstig sind. Der Start bei Nintendo Classics dürfte also zu begrüßen sein, wobei das voraussichtlich den Preis des GameCube-Originals noch teurer macht.
„Der Kontinent Tellius ist in Menschen und Halbmenschen unterteilt. Die beiden Rassen haben sich Jahrhunderte lang bekämpft und erst vor Kurzem einen instabilen Frieden geschlossen. Jetzt droht eine neue Macht die sieben Königreiche auseinanderzureißen und die Flammen des Krieges erneut zu entzünden“, führt Nintendo zum Original ein.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Fire Emblem: Path of Radiance, Nintendo
7 Kommentare
Hätte ich sehr gerne gespielt und die Klassiker im Onlineabo anzubieten ist vielleicht nicht die optimalste, aber immerhin eine Möglichkeit. Dass ich dafür aber ein erweitertes Abo benötige, welches natürlich extra kostet, ist eine blöde Sache. Da muss ich auf die ein oder zwei Spiele die ich zocken möchte verzichten.
Schade, dass man einzelne Titel nicht im Rahmen von z.B einer Retrogame Sammlung als Einzelspiele kaufen kann. Das wäre mir ein paar Euro wert und die Spiele wären für mich jederzeit verfügbar.
Wenn ich Switch Online nicht mehr nutzen/zahlen möchte ist auch die Bibliothek futsch.......
Hm...... wobei ich fire emblem echt gerne spielen würde
Ich wollte den Ableger auch immer mal nachholen, aber da er im Jahresabo der erweiterten Online Mitgliedschaft steckt, ist das nicht so ohnes Weiteres möglich...echt schade..
Füt mich eine recht gute Nachricht.
Wollte schon immer die Tellius Reihe nachholen, konnte und sehe es auch nicht ein wegen den astronomisch hohen Gebrauchtspreisen der GameCube Version nicht kaufen.
Dann doch lieber Abo, auch wenn ein Port/Remaster besser wäre.
So langsam.macht die Switch 2 immer mehr Sinn.
Mal gucken was bei eBay so gibt's.
Auch wenn ich grundsätzlich gerne wieder ein Abo abschließen würde, ist mir das, was Sony in den letzten Jahren mit PlayStation Plus gemacht hat, einfach zu viel geworden. Der Preis für PlayStation Plus Premium wurde von 119,99 € auf 151,99 € pro Jahr erhöht. Das war für mich endgültig die Grenze.
Besonders ärgerlich fand ich, dass keine Vorab-Information kam keine E-Mail, keine Erinnerung, nichts. Ich habe erst durch PayPal gemerkt, dass der höhere Betrag einfach abgebucht wurde. Der Schock war entsprechend groß.
Ich habe Sony daraufhin mehrfach kontaktiert, um die Abbuchung bzw. Verlängerung zu stornieren, was alles andere als einfach war. Am Ende konnte ich das nur noch über PayPal klären.
Bei Nintendo war es ähnlich, allerdings aus anderen Gründen. Die Auswahl an Online-Spielen ist dort ohnehin sehr begrenzt. Ich hätte mir gewünscht, dass es wieder so funktioniert wie früher mit der Virtual Console, bei der man gezielt einzelne Spiele kaufen konnte.
SNES- und Mega-Drive-Titel kenne ich inzwischen alle auswendig – das sind immer wieder dieselben 08/15-Spiele, die ich schon vor 10 oder 20 Jahren rauf und runter gespielt habe.
Für GameCube-Spiele würde ich ebenfalls kein extra Abo abschließen. Die relevanten Highlights kenne ich bereits, viele davon stehen bei mir sogar noch im Regal.
Ich bin daher seit Ende 2023 bei keinem Abo mehr angemeldet, weil es sich für mich einfach nicht lohnt. Ich spiele die angebotenen Spiele kaum noch, und zeitlich kann ich das ohnehin nicht mehr bewältigen. Am Ende verbrennt man nur 150–170 € im Jahr für Abos, die man effektiv vielleicht ein oder zwei Monate nutzt.
Solche Modelle werde ich künftig nicht mehr unterstützen. Wenn ich bestimmte Titel spielen möchte etwa PS1- oder PS2-Klassiker, dann kaufe ich es gezielt im PlayStation Store für rund 10 €.
Bei Nintendo ist das leider nicht mehr möglich, so wie es früher mit der Virtual Console der Fall war und genau das ist für mich einer der größten Rückschritte dem ich tun kann.
Ah, Path of Radiance - Einstieg in die Fire Emblem Reihe. Ein wirklich guter und recht beliebter Teil (die Gebrauchtpreise sind ja jenseits von Gut und Böse). Freut mich, dass er jetzt wieder verfügbar gemacht wird, auch wenn ich es besser gefunden hätte, wenn man nicht ans Abo gebunden wäre und einfach kaufen könnte.
Da ich das Original aber noch im Regal stehen und keine NSO-Mitgliedschaft habe, passe ich eh.