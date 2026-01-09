Shadowdrop: Ein Meilenstein der „Fire Emblem“-Serie ist jetzt exklusiv auf Switch 2 spielbar

Nach Wario World im Dezember legt Nintendo heute mit dem nächsten GameCube-Titel für Nintendo Switch Online nach. Ab heute ist Fire Emblem: Path of Radiance im Abo spielbar, vorausgesetzt ihr habt zusätzlich das Erweiterungspaket für GameCube-Spiele. Und eine Switch 2, denn GameCube-Spiele gibt es nicht auf der „alten“ Switch.

Fire Emblem: Path of Radiance erschient 2005 für den GameCube und markierte in vielerlei Hinsicht Meilensteine für die beliebte SRPG-Serie. Erstmals gab es eine 3D-Grafik, Sprachausgabe und gerenderte Zwischensequenzen. In den Jahren zuvor war die Reihe auf dem GameBoy Advance zu Hause. Für N64 ist kein „Fire Emblem“ erschienen.

Path of Radiance ist entsprechend beliebt und war bis heute nur auf GameCube spielbar, was zu entsprechenden Preisen auf dem Gebrauchtmarkt führte, wo beliebte GameCube-Spiele ohnehin alles andere als günstig sind. Der Start bei Nintendo Classics dürfte also zu begrüßen sein, wobei das voraussichtlich den Preis des GameCube-Originals noch teurer macht.

„Der Kontinent Tellius ist in Menschen und Halbmenschen unterteilt. Die beiden Rassen haben sich Jahrhunderte lang bekämpft und erst vor Kurzem einen instabilen Frieden geschlossen. Jetzt droht eine neue Macht die sieben Königreiche auseinanderzureißen und die Flammen des Krieges erneut zu entzünden“, führt Nintendo zum Original ein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fire Emblem: Path of Radiance, Nintendo