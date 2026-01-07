CrossCode-Macher führen euch in neue Roguelite-Passagen aus Alabaster Dawn ein

In einem Blogbeitrag zum Jahreswechsel hat das deutsche Studio Radical Fish Games neue Einblicke zu Alabaster Dawn gegeben. Das neue Spiel der CrossCode-Macher wird noch in der ersten Jahreshälfte 2026 in den Early-Access bei Steam geben, so das Ziel.

Im September hatte man eine Demo bei Steam veröffentlicht und viel positives Feedback gesammelt. Daraus resultierten inzwischen über 250.000 Wishlist-Einträge. Die vielen ProbespielerInnen haben aber auch viele Bugs und Problemchen aufgezeigt, durch die man sich nun arbeitet. Außerdem hat man sich vorgenommen, das Spiel auf Low-End-Hardware besser aussehen zu lassen.

In den Early-Access soll es dann mindestens mit dem ersten Gebiet und Dungeon gehen, die man aus der Demo schon teilweise kennt. Ein weiteres Gebiet und mehr Story sind in Arbeit. Aus diesem neuen Gebiet zeigte man zwei Screenshots, die ihr unten seht.

Der Ablauf im Early-Access soll jenem von CrossCode ähneln. Wann immer neue Inhalte fertig sind, will man sie zur Verfügung stellen. Man sei sich bewusst, dass der Early-Access für ein narrativ-getriebenes Spiel nicht der ideale Ansatz sei, aber das Modell würde helfen, die Finanzierung der weiterhin unabhängigen Entwicklung zu sichern.

Mit Somu, dem Träumer, stellte man im Blogbeitrag auch einen neuen Charakter vor. Somu soll man früh im Spiel treffen und während sich Somu an nichts erinnern kann, können SpielerInnen seine Träume betreten. Dort erwarten euch Roguelite-Passagen, die vollkommen optional sind. Ein neues Video visualisiert euch das.

Das neue Video:

Bildmaterial: Alabaster Dawn, Radical Fish Games