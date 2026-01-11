Neuer 3D-Action-Plattformer will an die „goldene PS2-Ära“ um Kingdom Hearts anknüpfen

Fans von Jump ’n’ Runs der „PlayStation 2“-Ära werden sich beim neuen Trailer von Duskfade direkt zu Hause fühlen. Der farbintensive 3D-Action-Platformer ist laut der Entwickler direkt von diesen inspiriert – insbesondere von Klassikern wie Jak and Daxter, Ratchet & Clank und Kingdom Hearts.

Duskfade kombiniert nostalgisches Gameplay und Level-Design mit moderner Technik, flüssiger Steuerung und stilvollem Kampf. Und ehrlicherweise: Das sieht man dem Spiel auch an! „Es ist ein Titel, der sich direkt an Fans richtet, die die Zeit vermissen, als farbenfrohe, storybasierte Plattformspiele den Kern der PlayStation-Identität bildeten“, heißt es.

„Unser Spiel lässt sich von Jak and Daxter und Ratchet & Clank inspirieren, mit Bewegungen, die agil und schnell wirken sollen“, so Tomás Manzano Sobrido, Lead Programmer.​ „Das Kampfsystem in Duskfade orientiert sich an Spielen wie Ratchet & Clank und Kingdom Hearts, mit zusätzlichen Mechaniken, die von zeitgenössischen Action-Spielen inspiriert sind“, ergänzt Esteban Marin Illana, Game Designer.​

Breiter bekannt wurde der Titel am 8. Januar 2026 durch die Vorstellung im „New Game+ Showcase“. Duskfade erhielt seitdem viel positive Resonanz von YouTubern und Streamern. Eine Demo auf Steam ist bereits verfügbar und wird mit 91 Prozent positiven Bewertungen sehr gut aufgenommen.

Angekündigt wurde das Spiel schon im Sommer 2025 und damals auch im PlayStation Blog vorgestellt, wo ihr einige weitere Details findet. Duskfade erscheint 2026 nicht nur für PlayStation 5, sondern auch Xbox Series und PC-Steam.

Der neue Trailer:

via Gematsu, PlayStation Blog, Bildmaterial: Duskfade, Fireshine Games, Weird Beluga Studio