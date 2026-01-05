Code Vein II gibt Walkthrough-Einblicke und veröffentlicht „Character Creator“-Demo

Im Zuge der heutigen Previews zu Code Vein II hat Bandai Namco auch einen ausführlichen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht und für alle, die es nicht erwarten können, gibt es noch mehr gute Neuigkeiten.

Zunächst zum Video: das gibt Einblicke in ein weitläufiges Spielgebiet namens Versunkener Pylon und präsentiert das Fähigkeiten- und Partnersystem. „Das Video führt Spielende 100 Jahre in die Vergangenheit, wo sie sich Wiedergänger-Jägerin Josée auf ihrer Mission anschließen, die verschmutzten Gewässer der Versunkenen Stadt zu reinigen und die Wahrheit hinter ihrer Krise aufzudecken“, so Bandai Namco.

Ihr lernt die flinke Doppelklinge und die durchschlagskräftige Hellebarde kennen. „Neben diesen Waffen führt der Trailer Formae ein – besondere Fähigkeiten, die in drei Kategorien unterteilt sind: Waffen-, Verteidigungs- und Vererbte Formae. Jede Forma verbraucht Ichor, eine lebenswichtige Ressource, die durch die Drain-Angriffsmechanik gewonnen wird und mächtige Fähigkeiten antreibt.“

Falls ihr den Einstieg nicht erwarten könnt, gibt es auch gute Nachrichten. Eine Demo zum „Character Creator“ wird schon am 23. Januar 2026 verfügbar werden. Ihr habt somit eine gute Woche Zeit, euch euren Wiedergänger-Jäger individuell zu gestalten und ihn dann ins Spiel zu übertragen. „Außerdem lassen sich das MagMell-Institut erkunden, Posen im Fotomodus einnehmen oder entspannte Momente in der heißen Quelle genießen.“

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco