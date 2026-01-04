Das war … Kalenderwoche 1/2026

Der Jahreswechsel war im Gaming-Bereich erwartungsgemäß ruhig. Es blieb also auch Zeit für unseren Jahresrückblick. Daneben haben wir uns mit KI und Konsolenexklusivität befasst, diese Themen gehen ja fast immer. Nach einigen Videos widmen wir uns dann noch den Spielen des Jahres unseres Teams und den Januar-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie sollen Spielentwickler mit KI umgehen? Von Falcom gibt es dazu eine aktuelle Einschätzung. Hier kommt die neue und umstrittene Technologie bei Brainstorming, Recherche und Tippfehlern zum Einsatz. So könne man Zeit sparen.

Der ehemalige PlayStation-Boss Shawn Layden hat seine Sicht zum Thema Konsolenexklusivität kundgetan. Er sieht Exklusivtitel auch in Zukunft als wichtig an, um einer Plattform ein Gesicht zu geben. Auch technische Gründe gibt er an, da man nur auf eine Hardware Rücksicht nehmen müsse.

Für Aufsehen sorgte ein neuer Trailer zu Sword and Fairy 4: Remake (PC), da es Ähnlichkeiten zu Clair Obscur: Expedition 33 gibt. Bei Bandai Namco hat man mit dem nächsten Charaktertrailer zu Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) nachgelegt. Im Hinblick auf The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) gibt es eine Auffrischung der bisherigen Geschichte. Physisch und mit Sammleredition verspricht Outbound (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) ein gemütliches Spielerlebnis. Im neuen Jahr stehen wieder einige Jubiläen an, je den 30. Geburtstag feiern beispielsweise Pokémon und Persona. Atlus will schon nächste Woche ein Update geben!

Neue Inhalte zu Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) folgen schon in wenigen Tagen. Unverwüstlich bleibt auch im neuen Jahr One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) mit drei weiteren Kämpfern. Natürlich geht auch die Reise mit Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) munter weiter mit dem Update Luna IV. Die letzten beiden Videos für heute dürften für Fans von Final Fantasy interessant sein. So gibt es zu Final Fantasy VII eine Potion-Lampe, um die Helligkeitspunkte zu steigern. Zu Final Fantasy XV ist der gestrichene Insomnia-Prolog spielbar gemacht worden. Bei der Entwicklung des Spiels gab es bekanntlich zahlreiche Probleme.

Neues Jahr, neuer Monat! Auch zum Jahresbeginn gibt es im Januar 2026 einige spannende Neuerscheinungen. Bevor Code Vein II den Monat abschließt, gibt es auch bekannte Marken wie Final Fantasy und Trails.

Auch in diesem Jahr fandet ihr bei JPGAMES zum Jahresabschluss wieder die Spiele des Jahres des Teams und die Most Wanted für das nächste Jahr. Den zweiten Teil der Listen sind wir euch noch schuldig mit Ruben, Phil, Michi, Pino, Jan, Isi, Christian und Ludwig.