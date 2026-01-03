Trails beyond the Horizon bietet euch einen Story-Recap per Video kurz vor dem Launch

Wenn mit Trails in the Sky 1st Chapter endlich in die 7,5 Millionen Mal verkaufte Trails-Reihe eingestiegen seid, dann herzlichen Glückwunsch und willkommen! Jetzt habt ihr noch einiges vor euch.

Langjährige Fans der Serie freuen sich aktuell nämlich auf The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, das NIS America ursprünglich für eine Veröffentlichung im Herbst 2025 vorgesehen hatte, das aber kürzlich auf den 15. Januar 2026 datiert wurde.

Es handelt sich bei Trails beyond the Horizon um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm. Mit einem „Story-Recap“ erinnert NIS America nun an die Ereignisse aus dem Vorgänger.

Gleichzeitig verweist man darauf, dass Trails beyond the Horizon sehr wohl auch euer erstes „Trails“ sein kann, wenn ihr es wollt. Das Video sei alles, was ihr braucht. Wenn ihr eines der vorherigen Spiele allerdings noch spielen wollt, solltet ihr das Video meiden.

Der Story-Recap:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America, Falcom