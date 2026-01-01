The Pokémon Company führt uns mit einem Teaser-Video ins Jahr des 30. Jubiläums

2026 ist nicht nur das Jahr, in dem Pokémon seinen 30. Geburtstag feiert. Es dürfte aller Voraussicht nach auch das Jahr werden, in dem wir die zehnte Generation kennenlernen oder sogar schon spielen dürfen.

Am 27. Februar 1996 erschienen die ersten Pokémon-Abenteuer und Pokémon-Fans fiebern der Pokémon Presents entgegen, die aller Voraussicht nach Ende Februar potenziell viele neue Ankündigungen im Rahmen des Jubiläumsjahres bieten wird. Bis dahin müssen wir uns mit einem Teaser zufriedengeben.

The Pokémon Company hat ein kurzes Youtube-Video veröffentlicht, in dem das Jubiläum angekündigt wird. Das Video zeigt das Anniversary-Logo und eine schnelle Animation verschiedene Varianten des Logos mit Pikachu-Designs aus 30 Jahren. Serebii-Meister Joe Merrick hat alle Designs bei Twitter in einem Bild gesammelt.

Die Videobeschreibung bei Youtube lautet, maschinenübersetzt: „This year is shaping up to be the best one yet! Stay tuned!“ Wir bleiben gespannt. Zunächst auf Pokémon Pokopia, einen unerwarteten Pokémon-Ableger, der vor seiner Veröffentlichung am 5. März steht. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* (dort gibt es auch Boni) bereits vorbestellbar.

Der Teaser:

via Bisafans, Bildmaterial: The Pokémon Company