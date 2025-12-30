JPGAMES.DE: Michis Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2026 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Michi an der Reihe.

Michis Spiele des Jahres Platz 1: Clair Obscur: Expedition 33

Ich wollte eigentlich drei Spiele hier reihen und ganz klar Clair Obscur an Platz 1 stellen, aber ich habe festgestellt, dass nur Clair 2025 veröffentlicht wurde. Darum gibt es nur einen Platz 1 von mir. Dennoch ist für mich Clair das Spiel des Jahres, des Jahrzehnts und eines der besten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Erste Trailer haben mir Angst gemacht, das Kampfsystem sah zu hektisch aus. Ich habe es aber schnell zu lieben gelernt und die Story hat mich absolut in ihren Bann gezogen. Ich schaue nie Let’s Plays an, aber von Clair habe ich schon sehr viele bei gewissen Schlüsselelementen der Story angesehen. Was soll ich noch sagen zu Clair außer: „à jamais peint dans nos cœurs“? Most Wanted 2026 Ich fiebere noch immer GTA 6 entgegen, weil ich ein großer Fan der Serie bin. Ich mag die Freiheit dieser Spiele, die verrückten und teilweise anspruchsvollen Missionen und die große Sandkiste, in der ich spielen und entdecken darf. Rockstar Games … bitte Ende 2026, danke!

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Sandfall Interactive