Genshin Impact feiert mit „Luna IV“ ins neue Jahr: Laternenritual und mehr stehen auf dem Plan

Das erste Update zu Genshin Impact im Jahr 2026, Version Luna IV: „Ein Reisender in der Winternacht“, wird am 14. Januar erscheinen. Die Story wird ernst: Eure Reise in Nod-Krai spitzt sich zu und führt zu einer entscheidenden Konfrontation mit Il Dottore. Die Reise geht weiter in den Norden nach Piramida in das Hauptquartier der Lichtwächter, wo der Kampf gegen die Wilde Jagd fortgesetzt wird.

Das Mondmädchen Columbina und die Adeptin Zibai aus Liyue treiben dabei die Story voran. Das Laternenritual kehrt zurück und bringt zahlreiche Belohnungen, um das neue Jahr zu feiern. “Columbina Hyposelenia” bietet eurer Truppe mächtige Unterstützung durch Mondkristallisations-Reaktionen, Schadensboni und zusätzlichen Blitzschlägen.

Sie besitzt außerdem eine besondere Fähigkeit: Innerhalb von Nord-Krai kann sie sogar einen gefallenen Gefährten wiederbeleben. Zibai ist dagegen stark in den Elementen: Ihre Elementarfähigkeit verursacht Mondkristallisations-Schaden, der durch kontinuierliche Anwendung immer stärker wird. Sie ist deshalb ein idealer Begleiter für langwierige und schwierige Kämpfe.

Weitere Neuerungen sind ein neues Outfit für Neuvillette und Yaoyao (zeitlich begrenzt) und diverse In-Game Belohnungen sowie die Möglichkeit, einen 4‑Sterne‑Charakter aus Liyue gratis zu erhalten. Zudem gibt es ein spezielles Pferde‑Maskottchen‑Set, weitere Belohnungen aus Events sowie neue Inhalte im Miliastra‑Wunderland, darunter ein Klassikmodus, bei dem bestimmte Figuren aus Teyvat auf Bühnenabenteuer eingeladen werden können.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo