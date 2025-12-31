JPGAMES.DE: Isis Spiele des Jahres 2025

Platz 1: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Daher war ich komplett aus dem Häuschen, als Silksong so spontan veröffentlicht wurde. Fast schon panisch habe ich die Shop-Seiten auf PlayStation 5, Steam und Nintendo Switch immer wieder aktualisiert, da ich es unbedingt am Releasetag spielen wollte. Noch nie habe ich erlebt, dass ein Indie-Game alle Systeme in die Knie zwingt, jeder einzelne Shop war komplett überlastet. Das allein war schon der denkwürdigste Moment des Jahres für mich. Und das Spiel selbst hat mich dann auch voll aus den Socken gehauen. Noch riesiger als Hollow Knight, bis zum Platzen gefüllt mit Aufgaben, Bossen, Fähigkeiten und so vielem mehr, dass ich an Silksong fast genauso lange gesessen habe wie an Digimon Story: Time Stranger. Ein Indie-Metroidvania, das vom Umfang her an ein JRPG heranreicht!

Leider gab es auch viele frustrierende Momente in Silksong, da Team Cherry es einfach zu gut meinte mit den Herausforderungen. Überall doppelter Schaden, dornengespickte Fallgruben, ewig lange Laufwege zu Bossen und fiese Fallen. Das alles hat deutlich meine Geduld auf die Probe gestellt. Und trotzdem hab ich mich durchgebissen und mir das True Ending geholt, da ich dieses Spiel abgrundtief liebe. Ich würde zwar das erste Hollow Knight immer noch bevorzugen, aber ein dritter Teil darf definitiv noch drin sein!