JPGAMES.DE: Isis Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Isi an der Reihe.
2025 war ja voll mit grandiosen Spielen, von denen ich wegen Zeitmangels aber kaum eines selbst spielen konnte. Doch für Dispatch habe ich mir extra die Zeit genommen. Durch den wöchentlichen Release der Episoden hatte ich auch immer etwas, dem ich entgegenfiebern konnte. Ganz nach guter alter Telltale-Manier hat AdHoc Studio eine witzige und zugleich emotional aufgeladene Superhelden-Geschichte rausgehauen, bei der man einfach jeden Charakter abfeiert.
Es ist eins der wenigen Spiele, bei denen ich heulend vorm Bildschirm saß, da ich einfach so involviert in die Story war. Und dann waren auch noch die Legenden von Critical Role und mehrere Youtube-Veteranen mit am Start, einfach eine verrückte Mischung, bei der ich alle Daumen drücke, dass wir uns in naher Zukunft auf einen zweiten Teil freuen dürfen.
Im bin einfach Digimon-Fan der ersten Stunde und schon bei den ersten Trailern war ich vollkommen gehypt. Mein größter Kritikpunkt an den Story-Spielen war immer, dass die Umgebungen nicht abwechslungsreich genug sind. Man bewegt sich von einer drögen, blauen Blockansammlung zur nächsten. Time Stranger hat dieses Problem ausgehebelt, indem es uns eine bunte, lebendige Digiwelt präsentierte, deren Story zwar sehr kitschig klischeebehaftet, aber dennoch unterhaltsam ist.
Und das Highlight ist ja nach wie vor, alle Digitationen zu entdecken und sich ein Team aus krassen Riesenechsen und Monster-Waifus zu basteln. Die Auswahl an Digimon war diesmal so riesig und so perfekt, dass ich mich kaum auf ein Team festlegen konnte. Nimmt man dann noch die ganzen Nebenaufgaben und Challenges dazu, hat man ein klassisches JRPG, das viele Stunden bestens beschäftigt.
Hollow Knight gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Daher war ich komplett aus dem Häuschen, als Silksong so spontan veröffentlicht wurde. Fast schon panisch habe ich die Shop-Seiten auf PlayStation 5, Steam und Nintendo Switch immer wieder aktualisiert, da ich es unbedingt am Releasetag spielen wollte. Noch nie habe ich erlebt, dass ein Indie-Game alle Systeme in die Knie zwingt, jeder einzelne Shop war komplett überlastet. Das allein war schon der denkwürdigste Moment des Jahres für mich. Und das Spiel selbst hat mich dann auch voll aus den Socken gehauen. Noch riesiger als Hollow Knight, bis zum Platzen gefüllt mit Aufgaben, Bossen, Fähigkeiten und so vielem mehr, dass ich an Silksong fast genauso lange gesessen habe wie an Digimon Story: Time Stranger. Ein Indie-Metroidvania, das vom Umfang her an ein JRPG heranreicht!
Leider gab es auch viele frustrierende Momente in Silksong, da Team Cherry es einfach zu gut meinte mit den Herausforderungen. Überall doppelter Schaden, dornengespickte Fallgruben, ewig lange Laufwege zu Bossen und fiese Fallen. Das alles hat deutlich meine Geduld auf die Probe gestellt. Und trotzdem hab ich mich durchgebissen und mir das True Ending geholt, da ich dieses Spiel abgrundtief liebe. Ich würde zwar das erste Hollow Knight immer noch bevorzugen, aber ein dritter Teil darf definitiv noch drin sein!
Blue Prince war im Sommer meine Hyperfixation, ich habe Stunden damit verbracht, all die Geheimnisse zu entdecken und habe auch danach noch tagelang zahlreiche Videos auf Youtube dazu verschlungen. Daher ist es nur ganz knapp an den Top 3 vorbeigerauscht.
Laut PlayStation Wrap-up ist mein meistgespieltes Spiel dieses Jahr Monster Hunter Wilds gewesen. Die Spielzeiten kamen aber definitiv nur deshalb zustande, weil meine Freunde immer mal wieder gefragt haben, ob wir die Events zusammen spielen. Denn mich persönlich konnte der neue Teil nicht wirklich abholen.
Fantasy Life i: Die Zeitdiebin hat mir noch sehr gut gefallen, besonders das eigene kleine Dorf aufzubauen fand ich super. Und auch ich habe Clair Obscur: Expedition 33 mit etwas Verspätung durchgesuchtet und die Optik sowie Musik absolut abgefeiert. Da die Lobgesänge aber schon von allen Türmen erklingen, wollte ich den anderen Spielen in meiner Top 3 den Vorrang lassen.
Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!
1 Kommentar
Es freut mich wahnsinnig Digimon in einer Top3 Liste zu finden. Das Spiel ist leider unter den ganzen Top Titeln untergegangen und hätte es verdient, wenn man viel mehr darüber redet. Es ist so viel Arbeit und Leidenschaft von den entwicklern in das Spiel geflossen und es hat verdient, dass man mehr darüber redet.
Dispatch habe ich bereits gekauft und freue mich schon wahnsinnig drauf es bald anzufangen. Es hier auf der Top3 Liste zu sehen steigert meine vorfreude darauf.