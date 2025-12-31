JPGAMES.DE: Ludwigs Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Ludwig (Soldier 11) an der Reihe.

Ludwigs Spiele des Jahres Platz 3: Trails in the Sky 1st Chapter Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass dieses Jahr ausgerechnet das Remake eines ersten Teils herauskam, der mir die Pforte in ein Universum geöffnet hat, die ich sonst wohl nie durchstoßen hätte. Die Rede ist von Trails in the Sky 1st Chapter. Wahnsinnig liebevolle Charaktere in einer sehr stimmigen Welt, von der man sofort mehr erleben will. Präsentation und Musik zum Dahinschmelzen und auch das neue Kampfsystem funktioniert für mich richtig gut. Vielleicht die größte Überraschung des Jahres für mich landet auf einem tollen dritten Platz. Platz 2: Indiana Jones and the Great Circle Der Mann mit der Peitsche ist zurück – und wie! Indiana Jones and the Great Circle traf genau meinen Nerv: als riesiger Indy-Fan, Rätsel-Fetischist und leidenschaftlicher Entdecker von Geheimnissen. Der Charme der Filme wird hervorragend eingefangen und mein persönlicher Entdeckertrieb läuft dabei permanent auf Hochtouren. Besonders die offenen Areale wie Rom oder Kairo gehörten für mich zu den absoluten Peak-Gaming-Momenten 2025 und sind damit ein mehr als würdiger Platz 2. (Und ja, das Game kam bereits im Dezember 2024 für die Xbox, aber erst im April 2025 für die PS5 – ich bitte um Nachsicht!) Platz 1: Donkey Kong Bananza „DK, Donkey Kong! DK, Donkey Kong is here!“ Jedes Mal, wenn der DK-Rap ertönt, überkommt es mich. Meiner Meinung nach hätte dieser Titel der Launch-Titel der Switch 2 sein sollen. Nintendo hat es geschafft, DK endlich aus seinem 3D-Grab zu holen – und dabei sogar Super Mario Odyssey zu übertreffen. Kein Spiel sorgte 2025 für mehr Entdeckerlust und ein stärkeres Abenteuergefühl als Donkey Kong Bananza. Eines der besten Movement-Systeme, die ein 3D-Jump-’n’-Run je hatte, tolle Chemie zwischen DK und Pauline, ein absoluter Banger-Soundtrack und vielleicht das beste Finale in einem Nintendo-Spiel jemals. Für mich ein sehr verdienter Platz 1. Honorable Mentions

Das Spielejahr 2025 war für mich eines der besten seit Langem. Entsprechend schwer fällt es mir, wirklich alle Spiele zu berücksichtigen – aber ich versuche es trotzdem: Ghost of Yōtei, ein toller und würdiger Nachfolger zu meinem GotY aus 2020. Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, eine unglaublich süchtig machende Life-Sim mit ganz viel Charme. Metroid Prime 4: Beyond: Als Prime-Neuling für mich ein richtig starker Teil, der die Stärken der Switch 2 sehr gut nutzt – mit ein, zwei kleinen Abzügen in der B-Note. Clair Obscur: Expedition 33, das Spiel, an dem man 2025 eigentlich nicht vorbeikam, bei mir aber trotzdem „nur“ im oberen Mittelfeld landet. Und zu guter Letzt noch The Hundred Line: Last Defense Academy: Über unser Forum darauf aufmerksam geworden, mit einer super interessanten Story und Erzählweise sowie Charakteren, die im Gedächtnis bleiben – bin allerdings noch nicht ganz durch. Gleiches gilt auch für Silent Hill f und Octopath Traveler 0. Most Wanted 2026 Auch 2026 sieht schon ziemlich vielversprechend aus: Allen voran Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (bester deutscher Titel btw). Als frischgebackener Trails-Fan natürlich Trails in the Sky 2nd Chapter. Als Splatoon-OG freue ich mich außerdem auf Splatoon Raiders sowie Pokémon Pokopia. Und ja, natürlich … GTA 6 kommt ja vielleicht auch noch. Mal sehen, wie das wird.

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Falcom, Bethesda, Nintendo