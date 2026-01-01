Save the date: Atlus eröffnet Persona-Jubiläumsseite mit geheimnisvollem Teaser

2026 wird für viele große Spielreihen ein besonderes Jahr, schließlich feiern einige ihr großes Jubiläum – und Persona ist ganz vorne mit dabei. Die beliebte JRPG-Reihe feiert ihr 30-jähriges Jubiläum, und Atlus hat den Startschuss jetzt mit einer eigenen Jubiläums-Website gegeben.

Mit dabei: ein neues Artwork von Serien-Designer Shigenori Soejima, das alle bisherigen Persona-Protagonisten und -Protagonistinnen vereint, inklusive eines kurzen, stimmungsvollen Clips.

Was passiert am 8. Januar?

Besonders spannend ist der kleine, aber deutliche Teaser auf der Seite: Bereits am 8. Januar soll das erste größere Update folgen – also schon in wenigen Tagen. Was genau Atlus plant, ist noch völlig offen.

Neue Ankündigungen, Remakes, Projekte zum Jubiläum? Alles ist möglich, auch ein „Fitness Boxing“-Ableger zu Persona 5, und genau das macht die Sache so spannend. Bisher ist nur das Remake von Persona 4 bestätigt. Eine Veröffentlichung von Persona 4: Revival wäre für 2026 möglich.

Klar ist nur: Zum runden Geburtstag will Atlus die Fans nicht lange warten lassen. Wir behalten das Update im Blick – und sind gespannt, was die Persona-Reihe zum 30. Jubiläum aus dem Ärmel schüttelt.

Der Jubiläums-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Atlus