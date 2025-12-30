Erster Teaser gewährt einen Blick auf den zweiten DLC zu Digimon Story: Time Stranger

Seit Anfang Oktober ist Digimon Story: Time Stranger weltweit verfügbar und erst Mitte Dezember hatte Bandai Namco mitgeteilt, dass man die erste verkaufte Million feiern kann. Post-Launch-Inhalte sollen die Zahlen jetzt weiter ankurbeln.

Nach dem ersten DLC lässt man jetzt auch den zweiten Inhalt folgen. Bei der japanischen Youtube-Show Digimon Times gab es dazu einen ersten Einblick, dazu veröffentlichte Bandai Namco auch einen neuen Teaser-Trailer.

Das „Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN“ soll demnach im Januar erscheinen, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Der DLC kann separat gekauft werden, ist aber auch im Season-Pass enthalten und für KäuferInnen der Deluxe- und Ultimate Edition inklusive.

Beinahe acht Jahre sind seit der Erstveröffentlichung des letzten „Digimon Story“-Spiels, Hackers Memory, vergangen. Mit Digimon Story: Time Stranger gab es nach der langen Wartezeit einen echten Digihit! Mit über 450 verschiedenen Digimon ist es das bis dato umfangreichste Spiel der Reihe.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision