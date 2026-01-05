McDonald’s kooperiert wieder mit Pokémon – und Fans hoffen auf weniger Chaos

The Pokémon Company und McDonald’s kooperieren erneut miteinander, diesmal (zunächst nur) in den USA. Wie es aussieht, wird sich die Kooperation erneut um das Pokémon-Sammelkartenspiel drehen.

Genaue Details gibt es zwar noch nicht, aber wie IGN berichtet, sollen The Pokémon Company und McDonald’s 2026 in den USA erneut für eine „TGC“-Aktion zusammenarbeiten werden. Auch diesmal wird es, wie bereits beim letzten Mal, besondere „Happy Meal“-Pakete geben.

Über den Ursprung dieser Informationen sind sich Fans allerdings uneinig. So wird auch darauf verwiesen, dass IGN hier ein Fehler unterlaufen sein könnte. Ein Fan sagt aber witzigerweise: In diesem Jahr wird es wahrscheinlich sowieso eine solche Kooperation geben. Also selbst, wenn die Information „falsch“ sei, werde sie sich dann doch „richtig“ erweisen. Stimmt wohl.

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Kooperationen zwischen The Pokémon Company und McDonald’s, zuletzt im August in Japan. Diese war sehr erfolgreich – vielleicht sogar zu erfolgreich, denn viele Kunden kauften das Happy Meal nur für eine der fünf einzigartigen Pokémon-Karten sowie einer speziellen Pikachu-Karte, die nur an bestimmten Tagen erhältlich war.

Wie man sich vielleicht erinnert, war diese Aktion derart beliebt, dass sie zu sofortigen Ausverkäufen und riesigen Mengen an Müll, zurückgelassenen Burgern und sonstigen Abfällen führte. McDonald’s zog Konsequenzen aus dem Vorfall; später schaltete sich auch die japanische Verbraucherschutzbehörde ein.

