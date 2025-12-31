JPGAMES.DE – Das war das Jahr 2025 – Guten Rutsch!

Liebe Leserinnen und Leser,

zuerst: vielen Dank. Danke, dass ihr JPGAMES lest. Vor allem, wenn ihr es regelmäßig tut. Man soll ja stets nach vorn blicken. Aber das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und wir wollen mit euch gemeinsam ein wenig in der Vergangenheit wühlen.

2025 habt ihr uns 7,17 Millionen Mal besucht und dabei 9,21 Millionen Seiten gelesen. Das war in beiden Werten ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr – und zwar ohne die Zahlen unseres klassischen Forums, das komplett werbefrei ist und euch als Plattform für eure Diskussionen und Meinungen dient. Abseits des schnelllebigen social media.

Die erneute Steigerung der Zahlen macht uns auch deshalb stolz, weil wir unserer Nische treu bleiben. Das heißt in erster Linie: japanische Videospiele und Indies. Natürlich ist da auch ganz viel Final Fantasy, Zelda, Super Mario, Monster Hunter und Pokémon dabei. Mit anderen Worten: japanische Videospielserien, die auch im Westen immens populär sind.

Aber auch Hakuoki SSL: Sweet School Life, Calamity Angels: Special Delivery, Brave x Junction, Ariana and the Elder Codex und Stupid Never Dies sowie all die anderen japanischen Games, über die große Medien kaum berichten, gehören weiter zu uns. Nicht in erster Linie, weil sie außerordentlich häufig gelesen werden, sondern weil sie zu unserer Identität gehören – und, weil wir sie selbst lieben. Zurück zu den Zahlen!

Die Zahlen und Themen des Jahres

Im nahezu vergangenen Jahr haben wir exakt 90 Spiele rezensiert. Das sind 9 mehr als im Vorjahr! Neben Blockbustern wie Metroid Prime 4: Beyond, Ninja Gaiden 4, Pokémon-Legenden: Z-A waren das auch Constance, Majogami, Dead Take, Once Upon a Katamari, Shuten Order, Hotel Barcelona oder Urban Myth Dissolution Center.

Am häufigsten in unserem Forum diskutiert und kommentiert wurde die Kolumne „Nieder mit den Game Key Cards“ – das dürfte gleichzeitig auch eine der größten Kontroversen des Jahres aufzeigen. Am zweithäufigsten wurde diskutiert, was ein Square-Enix-Vertreter zum Erfolg von Clair Obscur zu sagen hat. Auch das steht für sich.

Das Debüt der Nintendo Switch 2 im Januar war das drittheißeste Thema des Jahres. Das Durchschnittsalter des „Final Fantasy“-Fans hat euch darüber hinaus auch ziemlich interessiert. Auf dem fünften Platz landet eine Review. Unser Test zu Trails in the Sky 1st Chapter wurde ebenfalls sehr häufig kommentiert! Im Vorjahr landete der Test zu Final Fantasy VII Rebirth übrigens auf Platz 2.

Welche Themen sind bei euch besonders hängengeblieben?

Damit sind wir auch schon am Endes unseres kleinen Jahresrückblicks. Wir hoffen, dass wir auch 2026 mit euch über viele interessante Themen und Spiele diskutieren können. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund.

Bildmaterial: Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Square Enix